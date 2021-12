전남대학교병원은 신경과 최강호 교수가 아시아-태평양 국제뇌졸중학회에서 우수포스터상을 수상했다고 31일 밝혔다.최 교수는 지난 9일부터 사흘간 온라인상에서 열린 학회에서 '미세뇌출혈을 동반한 색전성 뇌경색 환자에서 항응고치료의 효과(Efficacy and Safety of Anticoagulation in Cardioembolic Stroke with Cerebral Microbleed)'라는 제목의 논문으로 수상했다.이 논문은 미세뇌출혈이 있는 색전성 뇌경색 환자의 항응고제 치료는 항혈소판제 치료보다 뇌출혈 위험성 증가 없이 뇌경색 재발 위험을 유의미하게 낮출 수 있다는 점을 확인했다./연합뉴스