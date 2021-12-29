◈산업은행◎전보<본부장·지역본부장>▷벤처금융 김건수▷기간산업안정기금 정명국▷PF 양승원▷연금신탁 김숙▷자금조달 이호국▷강남 정호건▷강북 안창우▷대구 윤종열▷충청 김경완▷호남 문용기▷아시아 엄효운<부·실장>▷비서실 최호▷간접투자금융실 정욱상▷온렌딩금융실 최원환▷벤처기술금융실 신혜숙▷스케일업금융실 김사남▷넥스트라운드실 원홍필▷네트워크지원실 백영숙▷신산업금융실 박영상▷해양산업금융실 양국진▷산업·금융협력센터 김종현▷기업금융1실 명광식▷기업구조조정3실 김무석▷기금사무국 이정권▷해외사업실 이영록▷무역금융실 김현경▷자금운용실 김시학▷금융공학실 김성권▷발행시장실 백준영▷M&A컨실팅실 고병규▷PE실 장병익▷PF3실 김대업▷심사1부 고영현▷심사2부 오락성▷신용평가부 안영원▷신탁실 이석원▷리스크관리부 심기호▷여신감리부 조영준▷금융결제부 황의자▷IT기획부 김미덕▷코어금융부 강지영▷디지털금융부 장미선▷영업기획부 김선우▷ESG·뉴딜기획부 안욱상▷자금부 이제희▷수신기획부 김태균▷홍보실 박찬호▷미래전략개발부 한민석▷검사부 박재훈
◈DGB금융그룹◇DGB금융지주◎승진<전무>▷그룹경영관리총괄 김영석▷그룹감사총괄 최종호▷그룹리스크관리총괄 박성하▷그룹지속가능경영총괄 겸 ESG전략경영연구소장 황병우◎신규선임<상무>▷그룹미래기획총괄 겸 경영지원실장 겸 이사회사무국장 강정훈◇대구은행◎승진<부행장보>▷IMBANK본부장 이숭인▷리스크관리본부장 박성하▷여신본부장 이재철▷경영기획본부장 장문석◎신규선임<상무>▷환동해본부장 겸 부울경본부장 박동희▷준법감시인 우주성▷자금시장본부장 이종우▷경북본부장 서준진▷정보보호최고책임자 유충식
◈신한은행◎전보<상무>▷디지털혁신단장(겸 데이터기획·혁신서비스 유닛장) 김준환▷디지털전략그룹 Mydata 유닛장 김혜주◎신규선임<상무>▷데이터사이언스 유닛장 김민수
◈신한카드◎신규선임<부사장>노용훈 이기봉 서승현<상무>한재훈(CISO)◎연임<부사장>안중선<상무>송주영(CRO) 장재영(D2 승진) 진미경(CCO)◎선임<트라이브장>▷TMM(겸 영업총괄본부장) 오상률▷TOCP(겸 오토사업본부장) 박창석▷DT(겸 디지털First본부장) 유태현▷Front Data(겸 빅데이터R&D본부장) 장재영▷pLay Tech(겸 ICT본부장) 박현◎승진<본부장>▷재무기획 김남준▷경인 박경래▷중부 김정배▷영업지원 김충자▷전략기획 조문일▷SVFC법인장 오태준◎신규선임<본부장>▷영남 김영일▷Life사업 윤승원▷멤버십 박찬호▷Data Biz팀 안성희
◈한국투자증권◎승진<상무보>▷분당PB센터 김정미▷Compliance부 사영웅▷기업금융운용담당 우상희▷전주PB센터 정경윤▷국제영업부 정지태▷영업부 홍우석<부장>▷서면PB센터 권혁삼▷홍보실 김남규▷IB전략컨설팅부 김현서▷익산 김현정▷결제업무2부 문원홍▷기획실 박기순▷업무혁신부 박무혁▷강남금융센터 박상현▷감사실 박석태▷대체투자2부 박현종▷기업문화실 서대호▷PB전략부 심동규▷프로젝트파이낸스부 안성진▷광명 이근명▷대체투자운용부 이기성▷자산컨설팅부 이민홍▷화정PB센터 이호용▷GWM전략부 장경호▷강릉 전윤정▷고용보험기금전략기획부 최새솔▷DS부 최성용▷액티브솔루션영업부 최영호▷데이터솔루션부 한준호▷상인PB센터 홍근영▷퇴직연금운용부 홍영훈▷포항PB센터 황기웅▷디지털전략부 황정윤◎신임<담당>▷기획담당 김영우▷투자솔루션영업담당 신현재<부서장>▷리스크전략부 김규태▷구조화금융1부 김민식▷커버리지분석부 김진우▷글로벌영업부 김창섭▷인수영업2부 남상진▷Multi-Strategy운용부 노진엽▷PF전략부 문승현▷투자솔루션영업2부 송주현▷인수영업3부 심동헌▷eBiz고객부 이재영▷해외MTS개발부 이홍기▷기업금융3부 장우석▷고객센터 조성달▷ECM부 채승용▷글로벌산업분석부 최문선▷대체솔루션부 최은화▷FX운용부 한기호▷재무관리부 김태일▷OCIO솔루션부 장원준
◈하나금융투자<부사장>▷WM그룹장 강민선▷IB그룹장 편충현▷S&T그룹장 홍용재▷종합금융본부장 고영환▷감사총괄 이기영▷부동산금융본부장 이상우▷WM추진본부장 임상수▷Club1WM센터장 전병국▷리스크관리본부장(CRO) 정승화▷주식본부장 차기현▷채권본부장 최문석<상무>▷ICT그룹장 겸 CIO 오창석▷법인영업본부장 겸 연금사업본부장 이병철▷손님자산운용본부장 한상영▷구조화금융본부장 정도영▷투자금융본부장 겸 투자금융1실장 이규열▷WM전략본부장 겸 WM기획실장 최원영▷전략운용본부장 강동우▷디지털본부장 엄준기▷ESG본부장 이동영▷Club1추진실장 겸 Club1한남WM센터장 노승규<상무대우>▷WM총괄본부장 조윤식▷IPS본부장 안창국▷인프라금융1실장 김중우▷소비자리스크관리팀장 강희정▷명동금융센터장 안수련▷일산지점장 최석훈▷서면금융센터장 양영섭▷천안지점장 설근수
◈교보증권◎승진<부서장>▷투자솔루션1부 송기화▷신탁운용부 김경태▷FICC운용부 신정우▷투자금융6부 최명기◎선임<부서장>▷Quant운용부 신현철▷FICC솔루션부 신현준▷Equity솔루션부 안인수▷국제금융부 김미정▷투자솔루션2부 김영신▷법무지원부 박창범◎전보<부서장>▷스마트영업부 박병진▷디지털마케팅부 박성제
◈KB자산운용◎승진<부사장>▷위험관리책임자 윤장섭▷준법감시인 정회철◎선임<상무>▷경영전략본부장 박영준▷인덱스퀀트본부장 김홍곤<본부장>부동산운용본부장 신동헌▷기관M&S본부장 임상훈
◈홈플러스◎승진<부사장>▷인사부문장 황정희<전무>▷Mall사업부문장 고영선<상무>▷재무기획본부장 이현세 ◈무학▷총괄사장 최낙준▷총괄부문장 사장 이종수▷지리산산청샘물부문장 전무 홍순환▷주류영업부문장 상무 김진익▷주류영업본부장 상무 김해동▷주류연구소 상무 김영남
◈DGB금융그룹◇DGB금융지주◎승진<전무>▷그룹경영관리총괄 김영석▷그룹감사총괄 최종호▷그룹리스크관리총괄 박성하▷그룹지속가능경영총괄 겸 ESG전략경영연구소장 황병우◎신규선임<상무>▷그룹미래기획총괄 겸 경영지원실장 겸 이사회사무국장 강정훈◇대구은행◎승진<부행장보>▷IMBANK본부장 이숭인▷리스크관리본부장 박성하▷여신본부장 이재철▷경영기획본부장 장문석◎신규선임<상무>▷환동해본부장 겸 부울경본부장 박동희▷준법감시인 우주성▷자금시장본부장 이종우▷경북본부장 서준진▷정보보호최고책임자 유충식
◈신한은행◎전보<상무>▷디지털혁신단장(겸 데이터기획·혁신서비스 유닛장) 김준환▷디지털전략그룹 Mydata 유닛장 김혜주◎신규선임<상무>▷데이터사이언스 유닛장 김민수
◈신한카드◎신규선임<부사장>노용훈 이기봉 서승현<상무>한재훈(CISO)◎연임<부사장>안중선<상무>송주영(CRO) 장재영(D2 승진) 진미경(CCO)◎선임<트라이브장>▷TMM(겸 영업총괄본부장) 오상률▷TOCP(겸 오토사업본부장) 박창석▷DT(겸 디지털First본부장) 유태현▷Front Data(겸 빅데이터R&D본부장) 장재영▷pLay Tech(겸 ICT본부장) 박현◎승진<본부장>▷재무기획 김남준▷경인 박경래▷중부 김정배▷영업지원 김충자▷전략기획 조문일▷SVFC법인장 오태준◎신규선임<본부장>▷영남 김영일▷Life사업 윤승원▷멤버십 박찬호▷Data Biz팀 안성희
◈한국투자증권◎승진<상무보>▷분당PB센터 김정미▷Compliance부 사영웅▷기업금융운용담당 우상희▷전주PB센터 정경윤▷국제영업부 정지태▷영업부 홍우석<부장>▷서면PB센터 권혁삼▷홍보실 김남규▷IB전략컨설팅부 김현서▷익산 김현정▷결제업무2부 문원홍▷기획실 박기순▷업무혁신부 박무혁▷강남금융센터 박상현▷감사실 박석태▷대체투자2부 박현종▷기업문화실 서대호▷PB전략부 심동규▷프로젝트파이낸스부 안성진▷광명 이근명▷대체투자운용부 이기성▷자산컨설팅부 이민홍▷화정PB센터 이호용▷GWM전략부 장경호▷강릉 전윤정▷고용보험기금전략기획부 최새솔▷DS부 최성용▷액티브솔루션영업부 최영호▷데이터솔루션부 한준호▷상인PB센터 홍근영▷퇴직연금운용부 홍영훈▷포항PB센터 황기웅▷디지털전략부 황정윤◎신임<담당>▷기획담당 김영우▷투자솔루션영업담당 신현재<부서장>▷리스크전략부 김규태▷구조화금융1부 김민식▷커버리지분석부 김진우▷글로벌영업부 김창섭▷인수영업2부 남상진▷Multi-Strategy운용부 노진엽▷PF전략부 문승현▷투자솔루션영업2부 송주현▷인수영업3부 심동헌▷eBiz고객부 이재영▷해외MTS개발부 이홍기▷기업금융3부 장우석▷고객센터 조성달▷ECM부 채승용▷글로벌산업분석부 최문선▷대체솔루션부 최은화▷FX운용부 한기호▷재무관리부 김태일▷OCIO솔루션부 장원준
◈하나금융투자<부사장>▷WM그룹장 강민선▷IB그룹장 편충현▷S&T그룹장 홍용재▷종합금융본부장 고영환▷감사총괄 이기영▷부동산금융본부장 이상우▷WM추진본부장 임상수▷Club1WM센터장 전병국▷리스크관리본부장(CRO) 정승화▷주식본부장 차기현▷채권본부장 최문석<상무>▷ICT그룹장 겸 CIO 오창석▷법인영업본부장 겸 연금사업본부장 이병철▷손님자산운용본부장 한상영▷구조화금융본부장 정도영▷투자금융본부장 겸 투자금융1실장 이규열▷WM전략본부장 겸 WM기획실장 최원영▷전략운용본부장 강동우▷디지털본부장 엄준기▷ESG본부장 이동영▷Club1추진실장 겸 Club1한남WM센터장 노승규<상무대우>▷WM총괄본부장 조윤식▷IPS본부장 안창국▷인프라금융1실장 김중우▷소비자리스크관리팀장 강희정▷명동금융센터장 안수련▷일산지점장 최석훈▷서면금융센터장 양영섭▷천안지점장 설근수
◈교보증권◎승진<부서장>▷투자솔루션1부 송기화▷신탁운용부 김경태▷FICC운용부 신정우▷투자금융6부 최명기◎선임<부서장>▷Quant운용부 신현철▷FICC솔루션부 신현준▷Equity솔루션부 안인수▷국제금융부 김미정▷투자솔루션2부 김영신▷법무지원부 박창범◎전보<부서장>▷스마트영업부 박병진▷디지털마케팅부 박성제
◈KB자산운용◎승진<부사장>▷위험관리책임자 윤장섭▷준법감시인 정회철◎선임<상무>▷경영전략본부장 박영준▷인덱스퀀트본부장 김홍곤<본부장>부동산운용본부장 신동헌▷기관M&S본부장 임상훈
◈홈플러스◎승진<부사장>▷인사부문장 황정희<전무>▷Mall사업부문장 고영선<상무>▷재무기획본부장 이현세 ◈무학▷총괄사장 최낙준▷총괄부문장 사장 이종수▷지리산산청샘물부문장 전무 홍순환▷주류영업부문장 상무 김진익▷주류영업본부장 상무 김해동▷주류연구소 상무 김영남
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