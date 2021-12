김경종 조선대병원장 취임…"병원 신축 사업 박차"

김경종 제24대 조선대학교 병원장이 29일 취임했다.김 병원장은 외과 전문의로, 조선대학교 의과대학을 졸업하고 조선대병원 연구지원팀장·교육연구부장·대외협력실장·암센터장 등을 역임했다.그는 대장암의 발생·진행 등에 관한 다수의 논문을 발표하고 연구 업적을 인정받아 세계 인명사전 중 하나인 마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who's Who In the World)에 등재됐다.현재 대한외과대사영양학회 상임이사로 활동 중이며 유럽대장항문학회, 대한외과학회, 대한대장항문학회에서도 활발한 학술 활동을 하고 있다.김 병원장은 "지역의 중추적 의료기관으로 성장해 온 조선대병원이 이제 개원 50주년을 넘어 새로운 100년을 향해 첫걸음을 떼고자 한다"며 "병원의 숙원인 병원 신축 사업에 박차를 가해 지역민에게 최첨단 의료 시설과 전문적인 의료 서비스 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.조선대병원 부원장에는 대외협력실장 등을 역임한 비뇨기과 임동훈 교수가 임명됐다.기획실장에는 피부과 신봉석 교수, 진료부장에는 신장내과 신병철 교수, 교육연구부장에는 류머티즘내과 김윤성 교수, 대외협력실장에는 이비인후과 최지윤 교수, 의료질관리실장에는 마취통증의학과 이현영 교수가 임명됐다./연합뉴스