◈NH투자증권◎신규선임<센터장>▷수지WM 서성일▷올림픽WM 윤인탁▷구미WM 류희진▷전주WM 이상선▷Digital자산관리1 우찬명▷PremierBlue삼성동4 채대철▷빅데이터 김윤철<실장>▷전략기획실 이호승▷감사실 이채혁<부장>▷Namuh기획부 장정임▷플랫폼혁신부 남현석▷Digital신사업부 심재훈▷M&A부 박재하▷부동산금융4부 박유신▷인프라투자2부 용승재▷Global채권운용부 최용석▷Equity파생운용부 김기홍▷RetailProduct솔루션부 이창휘▷Passive솔루션1부 류환철▷Passive솔루션2부 윤준호▷수탁부 임성훈▷멀티상품솔루션부 김태훈▷Wrap운용부 유동완▷OCIO운용부 김우재▷DT기획부 김근호◎전보<센터장>▷대치WM 강미정▷북수원WM 진석훈▷수원WM 김형표▷압구정WM 최승희▷NH금융PLUS영업부금융센터 WM1 주성찬▷구로WM 정해영▷마포WM 유승범▷목동WM 최용우▷부평WM 김종석▷성동금융센터 WM2 박일규▷안산WM 이동철▷동래WM 황문기▷울산WM 이진우▷해운대WM 문무수▷여수WM 이용철▷고객지원 윤철복▷Digital자산관리2 김봉기▷NH금융PLUS광화문금융센터 PB2 공수진▷NH금융PLUS광화문금융센터 PB4 이성운▷PremierBlue강남 신재범▷PremierBlue강북 김종설▷Global Trading Center 이윤재<부장>▷연금지원부 최용석▷정보보호부 이실▷OCIO기획부 이원규▷자산관리전략부 김형돈▷인재개발부 이수환▷IT기획부 박기춘▷Digital시스템부 이선규
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주◎승진<상무대우>▷리스크관리부 노동구▷WM기획부 김양훈<1급>▷CIB기획부 임재문▷홍보부 이기영▷검사부 이우진<2급>▷재무기획부 조현정▷재무기획부 IR팀 김동선<부장대우>▷전략기획부 송재현▷BNK경제연구원 김성주▷전략기획부 윤성재▷경영지원부 김봉규▷CIB기획부 문영석◇부산은행◎승진<1급>▷검사부 윤석준▷동래금융센터 김경옥▷리스크관리부 조현일▷법조타운지점 김현준▷부전동금융센터 이승우▷센텀금융센터 장원양▷여신기획부 김영준▷연산동금융센터 박영준▷영업부 박부관▷전략기획부 유영준▷투자금융1부 권영우▷프로세스혁신부 조억제▷해운대금융센터 박두희<2급>▷IB심사부 김부일▷IT기획부 김응기▷WM고객부 김의신▷W스퀘어지점 김은주▷가야동지점 김선영▷강서산단지점 지영선▷금융시장지원부 임재형▷다대포지점 정원식▷대저동지점 강균화▷덕계지점 김연석▷디지털금융개발부 김성희▷마린제니스지점 이근욱▷마케팅추진부 박봉우▷부곡동지점 위성옥▷사상중앙지점 문종효▷양정동지점 박점순▷여의도지점 이창민▷연지동지점 최윤정▷자금세탁방지부 장현동▷자금운용부 안수진▷잠실지점 강상호▷장산지점 정강전▷장유지점 이창호▷전략기획부 조익상▷정보보호부 류창열▷좌동지점 양수광▷팔송지점 이충환◇BNK캐피탈◎승진<1급>▷카자흐스탄법인장 유동진▷IT기획부장 박창주<2급>▷대전지점장 김현범▷자금부장 이재열◇BNK투자증권◎승진<상무보>▷경영기획부장 장대현▷CIB기획부장 안상욱▷영업추진부장 안석환<이사대우>▷CM부장 신민철▷파생솔루션부/파생팀장 박주현▷MS운용부 박정빈▷채권금융부 김태곤 임성훈▷투자금융부 박형근▷리서치센터 이선일<1급>▷자금부장 장강욱▷IT솔루션부장 김남각▷경영기획부/기획팀장 이광재▷영업부/영업2팀장 정승옥▷인사부 이동민<2급>▷경영기획부/회계팀장 박지은▷준법감시부/소비자보호팀장 신정수▷울산영업부 이승연▷채권부 어원선◇BNK저축은행◎승진<1급>▷덕천점 박신규▷본점영업부 김인석<2급>▷여의도점 정연오▷IT지원부 김진혁◇BNK자산운용◎승진<1급>▷채권운용1본부장 이승건▷솔루션운용본부장 윤영국▷주식운용본부장 이건민▷홀세일마케팅팀장 김영오<2급>▷트레이딩팀장 권묘진▷운용지원팀장 안성빈◇BNK시스템◎승진<1급>▷경영지원부 김지한▷D-IT기획부 반용호<2급>▷ITO사업1부 김정희
◈대신증권◎신규선임<상무>▷트레이딩부문장 박정환
◈풍산◎승진<부사장>김영주 황원제<전무>▷권원구 유성겸<상무>신현국 곽원신
◈은행연합회▷상무이사 박창옥▷본부장 지순구 이인균▷은행전략부장 박진우▷여신금융부장 김경민▷자금시장부장 여인채▷지속가능경영부장 정용실▷총무부장 박영상▷홍보실장 김윤진▷비서실장 정해민
◈관세청◎전보<과장급>▷운영지원과장 백형민▷행정관리담당관 강병로
◈고려대▷국제어학원장 김유범▷교무처 부처장 겸 혁신공유대학운영팀 부장 이경미▷총무처 부처장 겸 인력개발부장 최영진
◈동아일보◇논설위원실▷논설위원<부국장급>배극인 이진영<부장급>정원수 홍수용 이정은◇편집국<부국장>▷박용<부장>▷산업2부 김유영▷경제부 박형준▷국제부 윤완준▷사회부 장원재▷정책사회부 김희균▷스포츠부 이종석▷문화부 손효림<팀장 부장급>▷디지털뉴스팀 이성호▷어문연구팀 이승훈<팀장 차장급>▷오피니언팀 황인찬<차장 부장급>▷산업1부 김선미▷스포츠부 양종구<부장급>▷편집부 성동기 김형래▷어문연구팀 이정희◇콘텐츠기획본부<부국장급>▷장환수<부장급>▷허진석◇출판국<팀장 부국장급>▷여성동아팀 최영철<팀장 부장급>▷주간동아팀 이태훈▷신동아팀 송홍근<팀장 차장급>▷콘텐츠비즈팀 배수강<파트장 부장급>▷여성동아광고파트 권순원<파트장 차장급>▷주간동아광고파트 박병규▷신동아광고파트 서강석<기획위원 부장급>▷콘텐츠비즈팀 정현상▷마케팅관리팀 김형우▷여성동아팀 김명희
◈뉴스핌▷부사장 박승윤▷상무 박영암▷편집국장 이준혁
◈서울미디어그룹◎승진<대표이사 부사장>◇일요신문사▷김원양◇시사저널이코노미▷현병구◇서울미디어코믹스▷오태엽
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주◎승진<상무대우>▷리스크관리부 노동구▷WM기획부 김양훈<1급>▷CIB기획부 임재문▷홍보부 이기영▷검사부 이우진<2급>▷재무기획부 조현정▷재무기획부 IR팀 김동선<부장대우>▷전략기획부 송재현▷BNK경제연구원 김성주▷전략기획부 윤성재▷경영지원부 김봉규▷CIB기획부 문영석◇부산은행◎승진<1급>▷검사부 윤석준▷동래금융센터 김경옥▷리스크관리부 조현일▷법조타운지점 김현준▷부전동금융센터 이승우▷센텀금융센터 장원양▷여신기획부 김영준▷연산동금융센터 박영준▷영업부 박부관▷전략기획부 유영준▷투자금융1부 권영우▷프로세스혁신부 조억제▷해운대금융센터 박두희<2급>▷IB심사부 김부일▷IT기획부 김응기▷WM고객부 김의신▷W스퀘어지점 김은주▷가야동지점 김선영▷강서산단지점 지영선▷금융시장지원부 임재형▷다대포지점 정원식▷대저동지점 강균화▷덕계지점 김연석▷디지털금융개발부 김성희▷마린제니스지점 이근욱▷마케팅추진부 박봉우▷부곡동지점 위성옥▷사상중앙지점 문종효▷양정동지점 박점순▷여의도지점 이창민▷연지동지점 최윤정▷자금세탁방지부 장현동▷자금운용부 안수진▷잠실지점 강상호▷장산지점 정강전▷장유지점 이창호▷전략기획부 조익상▷정보보호부 류창열▷좌동지점 양수광▷팔송지점 이충환◇BNK캐피탈◎승진<1급>▷카자흐스탄법인장 유동진▷IT기획부장 박창주<2급>▷대전지점장 김현범▷자금부장 이재열◇BNK투자증권◎승진<상무보>▷경영기획부장 장대현▷CIB기획부장 안상욱▷영업추진부장 안석환<이사대우>▷CM부장 신민철▷파생솔루션부/파생팀장 박주현▷MS운용부 박정빈▷채권금융부 김태곤 임성훈▷투자금융부 박형근▷리서치센터 이선일<1급>▷자금부장 장강욱▷IT솔루션부장 김남각▷경영기획부/기획팀장 이광재▷영업부/영업2팀장 정승옥▷인사부 이동민<2급>▷경영기획부/회계팀장 박지은▷준법감시부/소비자보호팀장 신정수▷울산영업부 이승연▷채권부 어원선◇BNK저축은행◎승진<1급>▷덕천점 박신규▷본점영업부 김인석<2급>▷여의도점 정연오▷IT지원부 김진혁◇BNK자산운용◎승진<1급>▷채권운용1본부장 이승건▷솔루션운용본부장 윤영국▷주식운용본부장 이건민▷홀세일마케팅팀장 김영오<2급>▷트레이딩팀장 권묘진▷운용지원팀장 안성빈◇BNK시스템◎승진<1급>▷경영지원부 김지한▷D-IT기획부 반용호<2급>▷ITO사업1부 김정희
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◈동아일보◇논설위원실▷논설위원<부국장급>배극인 이진영<부장급>정원수 홍수용 이정은◇편집국<부국장>▷박용<부장>▷산업2부 김유영▷경제부 박형준▷국제부 윤완준▷사회부 장원재▷정책사회부 김희균▷스포츠부 이종석▷문화부 손효림<팀장 부장급>▷디지털뉴스팀 이성호▷어문연구팀 이승훈<팀장 차장급>▷오피니언팀 황인찬<차장 부장급>▷산업1부 김선미▷스포츠부 양종구<부장급>▷편집부 성동기 김형래▷어문연구팀 이정희◇콘텐츠기획본부<부국장급>▷장환수<부장급>▷허진석◇출판국<팀장 부국장급>▷여성동아팀 최영철<팀장 부장급>▷주간동아팀 이태훈▷신동아팀 송홍근<팀장 차장급>▷콘텐츠비즈팀 배수강<파트장 부장급>▷여성동아광고파트 권순원<파트장 차장급>▷주간동아광고파트 박병규▷신동아광고파트 서강석<기획위원 부장급>▷콘텐츠비즈팀 정현상▷마케팅관리팀 김형우▷여성동아팀 김명희
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