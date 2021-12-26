◈신한라이프◎승진<부사장>▷전략기획그룹 정봉현◎신규 선임<부사장>▷글로벌사업그룹 서승현<상무>▷고객트라이브 유민철◎전보<부사장>▷퇴직연금사업그룹 이영종<상무>▷리스크관리그룹 조형엽▷금융소비자보호총괄책임자 이영재<본부장 직무대행>▷WM본부 김경훈<챕터장>▷고객전략챕터 서상현▷채널지원챕터 서혜라▷마케팅챕터 김지철▷원신한추진챕터 현설영<팀장>▷제휴사업팀 임정일▷FC1지원팀 최도유▷FC2지원팀 조규근▷디지털사업팀 신수연▷헬스케어사업팀 이현식▷특별계정운용팀 류진호▷부동산금융팀 최수성▷고객컨택센터 김근혜<센터장>▷롯데홈쇼핑 경기센터 양상진▷GS SHOP 인천센터 서봉록▷열심히 청주센터 김도훈▷삼성카드/GS/롯데홈쇼핑 호남센터 최동채▷파슬 구리센터 백승일▷신한 미디어을지로센터 이창우<지점장>▷한성VM지점 이길상▷부산VM지점 유현규▷부천VM지점 정광영▷파워ACE지점 이도건▷스타ACE지점 이덕재▷센트럴ACE지점 최선진▷보람ACE지점 오준▷PREMIER 서울지점 이장일▷PREMIER 중부지점 나경욱▷중계지점 곽은영▷신강남지점 고현학▷춘천지점 김범중▷강릉/원주지점 박종국▷PREMIER 로얄지점 김진환▷구월지점 설세원▷PREMIER 일산지점 오청원▷분당지점 김상기▷MEGA PREMIER 청주지점 이영재 (수석단장)▷보령지점 여수열▷울산지점 박철현▷영남지점 홍승모▷PREMIER 동군산지점 장익희▷전북지점 조우현▷상무지점 임정훈▷PREMIER 탐라지점 설두환▷제주/서귀포지점 김창선<사업단장>▷수도권2GA사업단 이남희▷수도권4GA사업단 팽용운▷수도권5GA사업단 변재우
◈케이프투자증권◎승진<전무>▷경영지원본부장 김대수▷IT본부장 오성희<상무보>▷투자금융2팀장 김기환▷감사본부장 이용
◈고용노동부◎전보<과장급>▷고용문화개선정책과장 이상임▷서울고용센터소장 최준하▷중앙노동위원회 기획총괄과장 백영식
◈농림축산식품부◎전보<국장급>▷농업정책국장 정현출▷식품산업정책실 식품산업정책관 전한영▷식품산업정책실 유통소비정책관 김종구◎파견<국장급>▷농림축산식품부(국외훈련) 정혜련
◈개인정보보호위원회▷조사조정국장 양청삼
◈중앙그룹◇중앙일보<편집국>▷경제산업디렉터 김원배(겸 콘텐트코디네이터)▷사회디렉터 겸 시민사회환경연구소장 최현철▷정책디렉터 조민근▷문화디렉터 신준봉▷스포츠디렉터 정제원▷비주얼디렉터 변선구▷모바일24디렉터 이진수▷모바일24부디렉터 천인성▷모바일코디네이터 조문규▷산업팀장 이상재▷생활경제팀장 문병주▷탐사팀장 고성표▷사회정책팀장 남윤서▷포토팀장 임현동▷영상콘텐트팀장 원정환▷모바일편집팀장 김형진▷에코팀장 홍주희▷문화선임기자 이후남▷레저콘텐트코디네이터(겸 레저팀장) 손민호<신문제작총괄>▷논설위원 김수정 서경호 주정완▷씽크팀장 안혜리(겸 논설위원)▷콘텐트제작치프에디터 신용호▷콘텐트제작에디터 이승녕 이수기 장주영 한영익▷디자인개발팀장 방진환<모바일서비스국>▷페어런츠팀장 정선언<광고사업본부>▷광고국장 겸 광고데스크 최명기▷사업국장 김영택▷AD비즈1팀장 이주형▷AD비즈2팀장 양용열▷기획광고팀장 이경문<비즈솔루션본부>▷마케팅솔루션국장 구명서▷마케팅솔루션1팀장 박천우▷마케팅솔루션2팀장 엄태규▷콘텐트사업팀장 한예린▷디지털사업팀장 박찬종▷쿠킹팀장 황정옥◇JTBC▷보도담당 대표 직속 전문위원 임종주▷디지털뉴스국장 겸 모바일제작팀장 조택수
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◈중앙그룹◇중앙일보<편집국>▷경제산업디렉터 김원배(겸 콘텐트코디네이터)▷사회디렉터 겸 시민사회환경연구소장 최현철▷정책디렉터 조민근▷문화디렉터 신준봉▷스포츠디렉터 정제원▷비주얼디렉터 변선구▷모바일24디렉터 이진수▷모바일24부디렉터 천인성▷모바일코디네이터 조문규▷산업팀장 이상재▷생활경제팀장 문병주▷탐사팀장 고성표▷사회정책팀장 남윤서▷포토팀장 임현동▷영상콘텐트팀장 원정환▷모바일편집팀장 김형진▷에코팀장 홍주희▷문화선임기자 이후남▷레저콘텐트코디네이터(겸 레저팀장) 손민호<신문제작총괄>▷논설위원 김수정 서경호 주정완▷씽크팀장 안혜리(겸 논설위원)▷콘텐트제작치프에디터 신용호▷콘텐트제작에디터 이승녕 이수기 장주영 한영익▷디자인개발팀장 방진환<모바일서비스국>▷페어런츠팀장 정선언<광고사업본부>▷광고국장 겸 광고데스크 최명기▷사업국장 김영택▷AD비즈1팀장 이주형▷AD비즈2팀장 양용열▷기획광고팀장 이경문<비즈솔루션본부>▷마케팅솔루션국장 구명서▷마케팅솔루션1팀장 박천우▷마케팅솔루션2팀장 엄태규▷콘텐트사업팀장 한예린▷디지털사업팀장 박찬종▷쿠킹팀장 황정옥◇JTBC▷보도담당 대표 직속 전문위원 임종주▷디지털뉴스국장 겸 모바일제작팀장 조택수
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