"과체중 아동·청소년도 동맥경화 온다"

과체중과 비만은 성인만이 아니라 아동과 청소년에게도 동맥경화를 가져온다는 연구 결과가 나왔다.미국 조지아 대학의 조지프 킨들러 영양학 교수 연구팀이 10~23세의 아동과 청소년 605명을 대상으로 복부 지방과 동맥경화 검사를 진행한 결과 이 같은 사실이 확인됐다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 22일 보도했다.전체적으로 과체중인 아이와 청소년은 복부 지방과 함께 동맥 경화가 발견됐다고 연구팀은 밝혔다.이는 복부 지방 증가에 의한 동맥 건강의 변화가 소아와 청소년에게도 나타난다는 사실을 보여주는 것이라고 연구팀은 설명했다.또 과체중이거나 비만한 아이와 청소년도 성인에게 주로 나타나는 2형 당뇨병이 발생할 수 있다는 사실도 밝혀졌다.이들 중 145명에게서 이미 2형 당뇨병이 진행되고 있었다.이에 대해 비영리 건강증진 단체인 '진정한 건강 계획'(True Health Initiative)을 이끌고 있는 데이비드 카츠 박사는 비만, 특히 아동 비만은 세계의 거의 모든 나라가 겪고 있는 위기라면서 이 연구 결과는 소아 비만이 심혈관 질환의 출발점임을 보여주는 것이라고 지적했다.특히 장기간 계속되고 있는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로 비만 위기가 증폭되고 있다고 그는 우려했다.미국 국립 질병예방통제센터(CDC)는 코로나19 팬데믹으로 소아 비만이 19%에서 22%로 급증했다고 밝히고 있다.비만은 또 코로나19의 중증화와 사망 위험요인으로 밝혀지고 있다.이 연구 결과는 국제 비만 연구협회(International Association for the Study of Obesity) 학술지 '소아 비만'(Pediatric Obesity) 최신호에 발표됐다./연합뉴스