◈NH투자증권◎승진<이사대우>Syndication2부 김정현▷여수WM센터 김종석▷자산관리전략부 김종설▷심사1부 김종훈▷신탁운용부 박장훈▷PI부 송원용▷문정동WM센터 신윤종▷Premier Blue 강북센터 신재범▷기관영업부 안영현▷자금부 안재환▷인프라투자2부 용승재▷강남법인센터 이재호▷IB영업기획부 조영욱▷압구정WM센터 최용우▷부산금융센터 WM1센터 허경석▷WM지원부 홍용철▷Private Equity2부 문태곤
◈신한금융투자◎신임<부사장>▷퇴직연금사업그룹 이영종▷글로벌사업그룹 서승현<상무>▷디지털그룹 김장우<상무보>▷재경영업본부 신윤주▷WM추진본부 김현기▷심사본부 최성준▷소비자보호본부 권영대▷브랜드홍보본부 김수영▷법인영업본부 남기춘▷전략기획본부 이규섭<상무보(전문임원)>▷청담금융센터 염정주▷해외주식사업부 정세찬◎승진<부사장>▷리테일그룹 최태순<전무>▷기관고객그룹 유성열▷퇴직연금사업본부 박성진▷국제영업본부 임태훈▷GIS본부 안석철
◈IBK투자증권◎승진<영업상무보>▷채권전략부 전용운▷종합금융2부 박상현▷구조화금융1부 김성환<영업이사>▷분당센터 김홍모▷대구센터 이충근▷법인영업부 정희철▷부동산금융2부 김진관▷프로젝트금융2부 권민창<전문이사>▷심사부 김민기
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주◎신규 선임▷부사장(그룹자금시장부문) 성경식▷전무(그룹자산관리부문) 손강▷상무(그룹리스크관리부문) 박성욱◎승진▷부사장(그룹글로벌부문) 김성주◇부산은행◎신규 선임<상무>▷동부/울산영업본부 최영도▷남부/수도권영업본부 이찬일▷자금시장본부 김청호▷서부/경남영업본부 강석래◎승진▷부행장보(경영전략그룹장) 박명철◇경남은행◎신규 선임<상무>▷동부/수도권영업본부 여창현▷여신영업본부 정윤만◇BNK캐피탈◎신규 선임▷상무(IB본부) 연인배▷상무보(준법감시인) 송치원◎승진<전무>▷D-IT사업본부 정호▷영업추진그룹장 김경섭▷상무(소매금융본부) 박광일◇BNK투자증권◎신규 선임▷전무(기업금융본부) 김명섭<상무>▷신기술금융부 오정준▷PF1부 김형규▷종합금융부 김용석◎승진<전무>▷준법감시인/CISO 서이덕▷위험관리책임자 한수동◇BNK저축은행◎신규 선임▷부사장(경영관리본부) 유충렬▷전무(여신지원본부) 강경웅◎승진▷상무(경남영업본부) 이억◇BNK자산운용◎신규 선임<상무>▷경영관리본부 이무선▷준법감시인 박상훈◎승진▷전무(마케팅그룹장) 박정욱◇BNK시스템◎신규 선임▷부사장(경영기획본부) 김대우
◈경찰청◎승진<경무관>▷서울경찰청 112치안종합상황실장 이길호▷경찰청 국가수사본부 반부패·공공범죄수사과장 손제한▷경찰청 인권보호담당관 김병기▷서울경찰청 수사심사담당관 배대희▷부산경찰청 청문감사인권담당관 류해국▷서울경찰청 정보상황과장 임정주▷경찰청 혁신기획조정담당관 김성희
◈신한금융투자◎신임<부사장>▷퇴직연금사업그룹 이영종▷글로벌사업그룹 서승현<상무>▷디지털그룹 김장우<상무보>▷재경영업본부 신윤주▷WM추진본부 김현기▷심사본부 최성준▷소비자보호본부 권영대▷브랜드홍보본부 김수영▷법인영업본부 남기춘▷전략기획본부 이규섭<상무보(전문임원)>▷청담금융센터 염정주▷해외주식사업부 정세찬◎승진<부사장>▷리테일그룹 최태순<전무>▷기관고객그룹 유성열▷퇴직연금사업본부 박성진▷국제영업본부 임태훈▷GIS본부 안석철
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◈BNK금융그룹◇BNK금융지주◎신규 선임▷부사장(그룹자금시장부문) 성경식▷전무(그룹자산관리부문) 손강▷상무(그룹리스크관리부문) 박성욱◎승진▷부사장(그룹글로벌부문) 김성주◇부산은행◎신규 선임<상무>▷동부/울산영업본부 최영도▷남부/수도권영업본부 이찬일▷자금시장본부 김청호▷서부/경남영업본부 강석래◎승진▷부행장보(경영전략그룹장) 박명철◇경남은행◎신규 선임<상무>▷동부/수도권영업본부 여창현▷여신영업본부 정윤만◇BNK캐피탈◎신규 선임▷상무(IB본부) 연인배▷상무보(준법감시인) 송치원◎승진<전무>▷D-IT사업본부 정호▷영업추진그룹장 김경섭▷상무(소매금융본부) 박광일◇BNK투자증권◎신규 선임▷전무(기업금융본부) 김명섭<상무>▷신기술금융부 오정준▷PF1부 김형규▷종합금융부 김용석◎승진<전무>▷준법감시인/CISO 서이덕▷위험관리책임자 한수동◇BNK저축은행◎신규 선임▷부사장(경영관리본부) 유충렬▷전무(여신지원본부) 강경웅◎승진▷상무(경남영업본부) 이억◇BNK자산운용◎신규 선임<상무>▷경영관리본부 이무선▷준법감시인 박상훈◎승진▷전무(마케팅그룹장) 박정욱◇BNK시스템◎신규 선임▷부사장(경영기획본부) 김대우
◈경찰청◎승진<경무관>▷서울경찰청 112치안종합상황실장 이길호▷경찰청 국가수사본부 반부패·공공범죄수사과장 손제한▷경찰청 인권보호담당관 김병기▷서울경찰청 수사심사담당관 배대희▷부산경찰청 청문감사인권담당관 류해국▷서울경찰청 정보상황과장 임정주▷경찰청 혁신기획조정담당관 김성희
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