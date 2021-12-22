◈한국앤컴퍼니그룹<회장>▷CEO 조현범<부사장>▷연구개발혁신총괄 구본희▷구주본부장 이상훈▷안전생산기술본부장 정성호<전무>▷구주본부 헝가리공장장 김형윤▷연구개발혁신총괄 OE개발담당 홍문화▷NA본부장 커티스 브라이슨<상무>▷마케팅총괄 Commercial마케팅담당 김종백▷마케팅총괄 디자인혁신담당 김동욱▷연구개발혁신총괄 선행연구담당 김성호▷G.OE혁신본부 KAM Korea 김헌준<상무보>▷연구개발혁신총괄 CTC담당 김정태▷마케팅총괄 마케팅전략팀 문장혁▷NA본부 마케팅담당 박종진▷안전생산기술본부 생산설비팀 안병원▷전략혁신담당 유형민 ▷경영지원총괄 HR부분 HR1팀 이승형▷연구개발혁신총괄 Virtual Technology Project 이원혁▷안전생산기술본부 금산공장 제조담당 조성국▷구주본부 영국법인장 한창율▷G.Project 경영지원담당 허문환
◈NH투자증권◎선임▷Advisory본부 이주승▷재경1본부 김동운▷재경2본부 성종윤▷Namuh영업본부 정병석▷투자금융본부 이주현▷패시브솔루션본부 정병훈▷IT본부 정진호▷상품솔루션본부 이승아◎전보▷OCIO사업부대표 권순호▷WM사업부대표 유현숙▷연금영업본부 송재학▷OCIO솔루션본부 이수석▷경영전략본부 이창목◎승진<부사장>▷IB1사업부대표 윤병운▷IB2사업부대표 최승호<전무>▷Digital전략부문 전용석<상무>▷중서부본부 조영래▷Syndication본부 송창하▷대체자산투자본부 박정목▷실물자산투자본부 박창섭▷Client솔루션본부 박홍수▷Operation본부 나영균▷PrimeBrokerage본부 임계현▷준법감시본부 박상호
◈SGI서울보증◎승진▷준법지원실 준법감시인(상무) 추병관▷전략기획본부 본부장(상무보) 온민우▷영남본부 본부장 박정율▷구상지원본부 본부장 권동성▷전략영업본부 본부장 문봉기▷IT본부 본부장 송수현▷보상지원본부 본부장 남기화▷디지털본부 본부장 류창우
◈HDC그룹◇HDC현대산업개발◎승진<상무>▷박정화<상무보>▷권두섭 소문석 여승의 현규섭 김한덕 최영근 안정찬 문인석◇HDC아이파크몰◎선임▷대표이사 최익훈◎승진▷이사 김시성◇부동산114◎선임 및 승진▷대표이사 상무 곽효신◎승진▷상무보 남형규◇HDC영창◎선임 및 승진▷대표이사 상무 김병철◇통영에코파워◎선임▷ 대표이사 이흥복◇서울춘천고속도로◎선임▷대표이사 조흥봉◇북항아이브리지◎선임▷대표이사 김정섭◇HDC현대EP◎승진<상무>▷김정신<상무보>▷정원섭 김용범 김범호◇HDC랩스◎승진<상무>▷김희방 배치성<상무보>▷서유하◇호텔HDC◎승진<상무보>▷문일◇HDC신라면세점◎승진<상무보>▷김경주◇HDC리조트◎승진<상무보>▷한재선
◈환경부▷국립낙동강생물자원관장 유호
◈해양경찰청◎승진 내정<경무관>▷본청 구조안전국장 여성수▷본청 국제정보국장 박재화◎전보 내정<경무관>▷본청 장비기술국장 최정환▷해양경찰교육원장 여인태▷중부해경청 부장 오상권▷서해해경청 부장 장인식▷남해해경청 부장 윤병두▷동해해경청장 강성기▷제주해경청장 김인창▷해양수산부 해양경찰 정책관 채광철▷국내 교육 임명길
◈NH투자증권◎선임▷Advisory본부 이주승▷재경1본부 김동운▷재경2본부 성종윤▷Namuh영업본부 정병석▷투자금융본부 이주현▷패시브솔루션본부 정병훈▷IT본부 정진호▷상품솔루션본부 이승아◎전보▷OCIO사업부대표 권순호▷WM사업부대표 유현숙▷연금영업본부 송재학▷OCIO솔루션본부 이수석▷경영전략본부 이창목◎승진<부사장>▷IB1사업부대표 윤병운▷IB2사업부대표 최승호<전무>▷Digital전략부문 전용석<상무>▷중서부본부 조영래▷Syndication본부 송창하▷대체자산투자본부 박정목▷실물자산투자본부 박창섭▷Client솔루션본부 박홍수▷Operation본부 나영균▷PrimeBrokerage본부 임계현▷준법감시본부 박상호
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