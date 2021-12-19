◈앰코테크놀로지코리아▷전무 이진안 김진수▷상무 박윤영 박경록 조차현▷이사 방희택 배진우 박석우 박희종
◈환경부◎전보<국장급>▷대변인 주대영▷자연보전국장 김종률▷한강홍수통제소장 홍정섭<과장급>▷물통합정책관실 물이용기획과장 진명호▷물환경정책관실 물환경정책과장 이상진▷〃 수생태보전과장 이병훈▷수자원정책관실 수자원관리과장 문종진▷자연보전국 자연생태정책과장 강성구▷금강유역환경청 유역관리국장 이가희▷화학물질안전원 기획운영과장 손명균▷기후변화정책관실 기후경제과장 최민지▷〃 국제협력과장 송용권▷수자원정책관실 물산업협력과장 문제원▷자원순환국 폐자원관리과장 전완
◈산업통상자원부◎승진<실장급>▷무역위원회 상임위원 김현철◎전보<과장급> 기계로봇항공과장 이민우▷자동차과장 정경록▷통상법무기획과장 전동욱▷무역위원회 무역구제정책과장 정해권▷국가기술표준원 시험인증정책과장 박형민
◈이데일리▷마켓IN센터장 권소현▷시장경제에디터 겸 금융부장 정수영▷증권시장부장 피용익▷글로벌경제부장 김보경
◈환경부◎전보<국장급>▷대변인 주대영▷자연보전국장 김종률▷한강홍수통제소장 홍정섭<과장급>▷물통합정책관실 물이용기획과장 진명호▷물환경정책관실 물환경정책과장 이상진▷〃 수생태보전과장 이병훈▷수자원정책관실 수자원관리과장 문종진▷자연보전국 자연생태정책과장 강성구▷금강유역환경청 유역관리국장 이가희▷화학물질안전원 기획운영과장 손명균▷기후변화정책관실 기후경제과장 최민지▷〃 국제협력과장 송용권▷수자원정책관실 물산업협력과장 문제원▷자원순환국 폐자원관리과장 전완
◈산업통상자원부◎승진<실장급>▷무역위원회 상임위원 김현철◎전보<과장급> 기계로봇항공과장 이민우▷자동차과장 정경록▷통상법무기획과장 전동욱▷무역위원회 무역구제정책과장 정해권▷국가기술표준원 시험인증정책과장 박형민
◈이데일리▷마켓IN센터장 권소현▷시장경제에디터 겸 금융부장 정수영▷증권시장부장 피용익▷글로벌경제부장 김보경
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