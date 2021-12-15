◈삼성그룹◇삼성물산(상사부문)◎승진▷부사장 우형욱 이상윤▷상무 이근석 추현철 홍강민◇삼성물산(건설부문)▷부사장 김상국 김정욱 신혁 이경수 이병수 최영재 한선규▷상무 강동희 김도형 김형욱 박기한 박홍길 배재현 신상훈 이일권 장갑봉 정기덕 정주용 진창국◇삼성물산(패션부문)▷부사장 김태균▷상무 권한길 심재원 이무영 조항석 최준영 한일근◇삼성물산(리조트부문)▷부사장 이채성▷상무 강병오 유양곤◇삼성중공업▷부사장 오성일 유광복 허정윤▷상무 염철성 윤재균 이성락 정인호◇삼성엔지니어링▷부사장 박성연 박천홍 백승호 서문태▷상무 김현진 남제욱 송석현 윤주성 이종화 조성호◇삼성바이오로직스▷부사장 김용신▷상무 김희정 이재선 조영진 허도영 조 베스 디프레이타스(Jo Beth DeFreitas) 케빈 샤프(Kevin Sharp)◇삼성바이오에피스▷부사장 김형준▷상무 정병인 황재웅◇삼성웰스토리▷부사장 이강권▷상무 안재성 박성태
◈심팩◎승진▷부회장 송효석 메탈·리스텍 사업부문장▷상무이사 박승배 당진공장장
◈경찰청◎전보<치안정감>▷인천경찰청장 유진규▷경기남부경찰청장 최승렬◎승진·전보<치안감>▷경찰청 경비국장 윤희근▷〃 사이버수사국장 유재성▷서울경찰청 공공안전차장 송병일◎전보<치안감>▷경찰청 경무기획관 송정애▷〃 교통국장 김진표▷〃 공공안녕정보국장 이문수▷〃 안보수사국장 강황수▷경찰인재개발원장 이명호▷경찰중앙학교장 이충호▷서울경찰청 자치경찰차장 이명교▷대구경찰청장 김병수▷대전경찰청장 윤소식▷울산경찰청장 김광호▷강원경찰청장 최종문▷전남경찰청장 박지영▷경남경찰청장 이상률▷제주경찰청장 고기철
◈통계청▷통계서비스정책관 서운주▷사회통계국장 공미숙▷조사관리국장 정동명▷통계교육원장 최연옥
◈특허청▷주거기반심사과장 유현덕▷건설기술심사과장 김영표
◈기상청▷수도권기상청장 신동현
◈IT조선▷디지털인프라부장 이진▷메타버스부장 유진상▷디지털플랫폼부장 김형원▷뉴비즈부장 이윤정
◈심팩◎승진▷부회장 송효석 메탈·리스텍 사업부문장▷상무이사 박승배 당진공장장
◈경찰청◎전보<치안정감>▷인천경찰청장 유진규▷경기남부경찰청장 최승렬◎승진·전보<치안감>▷경찰청 경비국장 윤희근▷〃 사이버수사국장 유재성▷서울경찰청 공공안전차장 송병일◎전보<치안감>▷경찰청 경무기획관 송정애▷〃 교통국장 김진표▷〃 공공안녕정보국장 이문수▷〃 안보수사국장 강황수▷경찰인재개발원장 이명호▷경찰중앙학교장 이충호▷서울경찰청 자치경찰차장 이명교▷대구경찰청장 김병수▷대전경찰청장 윤소식▷울산경찰청장 김광호▷강원경찰청장 최종문▷전남경찰청장 박지영▷경남경찰청장 이상률▷제주경찰청장 고기철
◈통계청▷통계서비스정책관 서운주▷사회통계국장 공미숙▷조사관리국장 정동명▷통계교육원장 최연옥
◈특허청▷주거기반심사과장 유현덕▷건설기술심사과장 김영표
◈기상청▷수도권기상청장 신동현
◈IT조선▷디지털인프라부장 이진▷메타버스부장 유진상▷디지털플랫폼부장 김형원▷뉴비즈부장 이윤정
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