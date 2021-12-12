◈코스맥스그룹◇코스맥스▷경영지원본부 지원담당 황안순 전무▷R&I스킨케어 연구소장 주영아 전무▷R&I메이크업 연구소장 서은주 전무▷생산본부 FM 김민수 상무▷R&I SRE연구소장 임두현 상무▷디지털사업본부 김재희 이사▷R&I LL lab 우영화 F2(이사급)◇코스맥스USA▷CFO 김용범 전무▷생산부문 김의택 이사◇코스맥스비티아이▷해외마케팅본부 이훈식 상무▷경영지원본부 이원경 이사◇코스맥스엔비티▷미국법인 생산본부장 윤만석 부사장▷구매본부장 신봉기 상무◇코스맥스바이오▷경영지원담당 황인용 이사◇코스맥스엔에스▷법인장 김상우 전무◇코스맥스파마▷지원본부 정호 이사
◈한미글로벌◎승진<부사장>▷권세형<전무>▷유은종▷이국헌 <상무>▷유재준▷유현열▷이양우▷전영준▷차홍철 <상무보>▷김운태▷김윤정▷김장수▷배재석▷백승필▷이원석▷장인철▷조장환
◈SGC그룹◇SGC에너지◎승진<상무>▷장기준◇SGC이테크건설◎승진<상무보>▷박학수 이중근◇SGC솔루션◎승진<전무>▷이광수◇SGC파트너스◎선임▷대표이사 이우성 서영현
◈조선미디어▷TV조선 스튜디오 건설추진단 건축부문총괄 이응원
◈한미글로벌◎승진<부사장>▷권세형<전무>▷유은종▷이국헌 <상무>▷유재준▷유현열▷이양우▷전영준▷차홍철 <상무보>▷김운태▷김윤정▷김장수▷배재석▷백승필▷이원석▷장인철▷조장환
◈SGC그룹◇SGC에너지◎승진<상무>▷장기준◇SGC이테크건설◎승진<상무보>▷박학수 이중근◇SGC솔루션◎승진<전무>▷이광수◇SGC파트너스◎선임▷대표이사 이우성 서영현
◈조선미디어▷TV조선 스튜디오 건설추진단 건축부문총괄 이응원
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지