◈외교부<대사>▷과테말라 장하연▷니카라과 신성기▷덴마크 김형길▷레바논 박일▷모잠비크 최원석▷세르비아 이재웅▷슬로바키아 이병도▷아랍에미리트 이석구▷아제르바이잔 이은용▷우간다 박성수▷칠레 황경태▷케냐 여성준▷콩고민주공화국 조재철▷타지키스탄 권동석▷탄자니아 김선표▷태국 문승현▷파나마 정진규▷폴란드 임훈민<총영사>▷고베 양기호▷뉴욕 정병화▷바르셀로나 허남덕▷밴쿠버 송해영▷시안 김한규▷알마티 박내천▷프랑크푸르트 고경석
◈과학기술정보통신부◎승진 및 파견<실장급>▷4차산업혁명위원회지원단 파견 송경희◎전보<국장급>▷인공지능기반정책관 류제명
◈농림축산식품부◎전보<실장급>▷차관보 김인중◎임용<과장급>▷농림축산검역본부 동물질병관리부 위험평가과장 이병권◎전보<과장급>▷한국농수산대학 남현수
◈방송통신위원회◎전보<국장급>▷방송기반국장 박동주
◈과학기술정보통신부◎승진 및 파견<실장급>▷4차산업혁명위원회지원단 파견 송경희◎전보<국장급>▷인공지능기반정책관 류제명
◈농림축산식품부◎전보<실장급>▷차관보 김인중◎임용<과장급>▷농림축산검역본부 동물질병관리부 위험평가과장 이병권◎전보<과장급>▷한국농수산대학 남현수
◈방송통신위원회◎전보<국장급>▷방송기반국장 박동주
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