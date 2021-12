aSSIST 경영대학원, 14일 커리어개발전략 무료 강연 개최

김종식 뉴욕주립대 MSTM 주임교수 연사로

'체인지 업 유어 커리어' 주제로 강연

aSSIST 경영대학원(서울과학종합대학원, 총장 김태현, 이하 aSSIST)은 오는 14일 저녁 7시 커리어개발전략무료 강연을 연다.이번 강연은 ‘체인지 업 유어 커리어(Change up your career)’를 주제로 외국계기업 CEO 20년 경력의 김종식 뉴욕주립대 MSTM 주임교수가 연사로 나선다.참석을 원하는 사람은 aSSIST 경영대학원 홈페이지에서 사전 신청하면 된다. 초대 링크(줌)를 통해 온라인으로 접속하면 강연을 들을 수 있다.뉴욕주립대 기술경영 석사 MBA 과정은 경영학적 관리역량과 기술 관련 전문성을 높이는데 중점을 두고 있다. 경영과 기술을 접목한 커리큘럼으로, 졸업요건을 갖춘다면 뉴욕주립대 스토니브룩의 MS-TM(Master of Science –Technology Management) 학위와 aSSIST의 MBA 학위를 동시에 취득할 수 있다. aSSIST는 미국 뉴욕주립대 스토니브룩과 23년째 운영파트너로서 본 과정을 공동 운영하고 있다.2022학년도 봄학기 입학 정시2차전형 원서접수는 오는 20일까지다. 서류전형과 면접을 거쳐 최종합격자를 발표하며 자세한 사항은 학교 홈페이지에서 확인할 수 있다.aSSIST 경영전문대학원은 국내 최초로 MBA 과정을 도입한 석·박사중심 경영대학원이다. 석사과정으로는 핀란드 알토대(前 헬싱키 경제대), 미국 뉴욕주립대와 공동 운영하는 복수학위 MBA프로그램이 대표적이다. 박사과정으로는 스위스 로잔비즈니스스쿨, 프랭클린대와 복수학위 경영학 박사과정을 운영하고 있다. 또한, 매년 20여개 기업과 핵심인재 육성을 위한 맞춤형 기업 인하우스 교육과정을 진행하고 있다.전예진 기자 ace@hankyung.com