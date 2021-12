IT 노동자 절반, 휴식 없는 고강도 노동 '크런치 모드' 경험

성남시, 1천627명 대상 조사…"인권 보호·휴식 보장 필요"경기도 성남지역 정보통신(IT) 분야 노동자의 절반이 '크런치 모드' 형태의 고강도 노동을 경험했으며, 이같은 노동 기간은 연평균 34일에 이르는 것으로 조사됐다.크런치 모드'(Crunch mode)는 주로 게임업계에서 신작 게임을 출시하기 전 휴식은 물론 수면까지 포기하며 일에 몰두하는 행태를 말한다.8일 시가 청년유니온 부설 상담교육센터인 '유니온센터'에 의뢰해 성남지역 IT 임금노동자·프리랜서 1천627명을 대상으로 실태 조사한 결과에 따르면 응답자의 51.0%가 크런치 모드가 있다고 답했다.크런치 모드 기간은 한 해 평균 34일로 집계됐다.크런치 모드를 사전에 통보받지 못한다는 응답자가 19.7%나 됐으며, 퇴근 후나 휴일 업무에 복귀하는 경우도 30.8%에 달했다.회사로부터의 업무량 압박을 받는다는 응답자가 32.2%, 속도 압박을 받는다는 응답자가 32.6%였다.법정 의무교육인 산업안전보건교육을 이수하지 않은 비율은 38.7%, 감정노동교육 미이수 비율은 59.0%나 됐다.프리랜서의 경우 업무 수행과정에서 부당한 경험을 하는 비율이 상대적으로 높았는데, '대행업자 이용 피해'(64.0%)가 가장 많았고 다음으로 '일방적 계약 내용 변경'(44.0%), '계약 내용 이외 업무 지시'(41.3%) 등 순이었다.시 관계자는 "IT 노동자들은 인권 보호와 휴식 보장 시스템을 노동 문제 개선을 위한 정책 방안으로 꼽았다"며 "실태조사 결과를 토대로 IT 노동자 지원책을 마련하겠다"고 말했다./연합뉴스