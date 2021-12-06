◈세아그룹<부사장>▷세아홀딩스 백선우▷세아베스틸 김철희<전무>▷세아제강지주 김태현▷세아제강 김석일<상무>▷세아제강 백규한▷세아베스틸 홍성원▷세아베스틸 이승재▷세아특수강 박상화▷세아엠앤에스 김수운▷세아엠앤에스 김충▷세아엘앤에스 장광덕▷동아스틸 이현<이사>▷세아제강 최영준▷세아베스틸 김동혁▷세아창원특수강 이응수▷세아특수강 이종탁▷세아특수강 서태복▷세아씨엠 김상태▷동아스틸 박종호<이사보>▷세아홀딩스 여운상▷세아홀딩스 이윤아▷세아홀딩스 박성준▷세아홀딩스 고일섭▷세아홀딩스 김수진▷세아제강 홍정덕▷세아제강 이권한▷세아제강 류청▷세아베스틸 남궁석▷세아베스틸 이규웅▷세아베스틸 최준식▷세아베스틸 오병길▷세아베스틸 장용진▷세아베스틸 권오현▷세아베스틸 오승민▷세아창원특수강 백창욱▷세아창원특수강 심요섭▷세아창원특수강 강희철▷세아창원특수강 신정호▷세아특수강 윤한민▷세아특수강 우낙영▷세아씨엠 김후동▷세아씨엠 임선재▷세아엘앤에스 권기락▷세아항공방산소재 차행진▷세아항공방산소재 최창익◎겸직<전무>▷세아특수강 이강현 세아메탈 대표이사◎보직<상무>▷세아네트웍스 이근홍 대표이사
◈아산사회복지재단▷서울아산병원 운영지원실장 김준형
◈세계한인무역협회(월드옥타)<상임집행위원(부회장)>▷정책기획 이승민▷사업 노성희▷통상 임정숙▷차세대 이종원▷미국 동부 권영현▷미국 서부 김무호▷캐나다 황선양▷대양주 정광수▷서유럽 손병권▷동유럽 최귀선▷CIS 지역 오상택▷아프리카 조창원▷중동 김덕원▷남미 명세봉 ▷중미 박홍국▷서남아 이순구▷동남아 윤두섭▷중국 화북 허지환▷중국 동북 이성국▷중국 화남 이경호▷일본 동부 김동림▷일본 서부 정영진<부이사장>▷엄광철▷최영석▷강진중▷박완섭<통상위원회 위원장>▷1통상 임의석▷2통상 장성배▷제3통상 이대홍▷4통상 천주환▷5통상 최선택▷6통상 공자영▷7통상 여흥현▷8통상 노현상▷9통상 장원▷10통상 강병일▷11통상 정숙천▷12통상 김영국▷13통상 박해평▷14통상 이성욱<각 위원회 위원장>▷차세대위원회 홍해▷e-biz위원회 김창해▷교육개발위원회 김경록▷대북경협추진위원회 김해동▷대외협력위원회 황남철▷대외홍보위원회 임용재▷대회준비위원회 김준회▷사회봉사위원회 김만석▷산학협력 & ODA위원회 김영인▷수익사업위원회 김형준▷옥타명예위원회 남종석▷옥타회관추진위원회 김종헌▷인재개발위원회 주대석▷전략기획위원회 이경종▷전시통상위원회 정지섭▷지자체통상교류위원회 유대진▷지회활성화위원회 허진학·김효섭▷청년해외취업위원회 박형권▷한민족네트워크위원회 강병목 ▷한중포럼위원회 남용수▷회원권익위원회 이연수▷정관개정위원회 박기출▷미래발전위원회 천용수▷글로벌마케터위원회 임혜숙▷소통화합위원회 고경훈▷디지털 옥타 추진위원회 은상진▷법률고문위원회 박원석
◈한국토지신탁◎승진<본부장>▷리스크관리본부장 이성훈
◈소상공인시장진흥공단▷금융사업본부장 정중섭
◈아산사회복지재단▷서울아산병원 운영지원실장 김준형
◈세계한인무역협회(월드옥타)<상임집행위원(부회장)>▷정책기획 이승민▷사업 노성희▷통상 임정숙▷차세대 이종원▷미국 동부 권영현▷미국 서부 김무호▷캐나다 황선양▷대양주 정광수▷서유럽 손병권▷동유럽 최귀선▷CIS 지역 오상택▷아프리카 조창원▷중동 김덕원▷남미 명세봉 ▷중미 박홍국▷서남아 이순구▷동남아 윤두섭▷중국 화북 허지환▷중국 동북 이성국▷중국 화남 이경호▷일본 동부 김동림▷일본 서부 정영진<부이사장>▷엄광철▷최영석▷강진중▷박완섭<통상위원회 위원장>▷1통상 임의석▷2통상 장성배▷제3통상 이대홍▷4통상 천주환▷5통상 최선택▷6통상 공자영▷7통상 여흥현▷8통상 노현상▷9통상 장원▷10통상 강병일▷11통상 정숙천▷12통상 김영국▷13통상 박해평▷14통상 이성욱<각 위원회 위원장>▷차세대위원회 홍해▷e-biz위원회 김창해▷교육개발위원회 김경록▷대북경협추진위원회 김해동▷대외협력위원회 황남철▷대외홍보위원회 임용재▷대회준비위원회 김준회▷사회봉사위원회 김만석▷산학협력 & ODA위원회 김영인▷수익사업위원회 김형준▷옥타명예위원회 남종석▷옥타회관추진위원회 김종헌▷인재개발위원회 주대석▷전략기획위원회 이경종▷전시통상위원회 정지섭▷지자체통상교류위원회 유대진▷지회활성화위원회 허진학·김효섭▷청년해외취업위원회 박형권▷한민족네트워크위원회 강병목 ▷한중포럼위원회 남용수▷회원권익위원회 이연수▷정관개정위원회 박기출▷미래발전위원회 천용수▷글로벌마케터위원회 임혜숙▷소통화합위원회 고경훈▷디지털 옥타 추진위원회 은상진▷법률고문위원회 박원석
◈한국토지신탁◎승진<본부장>▷리스크관리본부장 이성훈
◈소상공인시장진흥공단▷금융사업본부장 정중섭
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