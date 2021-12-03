◈농협◇농협중앙회<상무>▷이방현 이석용 김석기 변대근 서국동<상무보>▷나중수 이용노 장덕수◇농협중앙회<지역본부장>▷경기지역본부 김길수▷강원지역본부 김용욱▷충북지역본부 이정표▷충남세종지역본부 이종욱▷경북지역본부 금동명▷경남지역본부 김주양▷서울지역본부 황준구▷대구지역본부 박병희▷광주지역본부 고성신▷대전지역본부 정낙선▷울산지역본부 이정한◇농협경제지주<상무>▷김옥주 염기동 진종문
◈코람코자산신탁·코람코자산운용◎승진<부사장>▷코람코자산운용 투자운용 1본부장 김태원<전무>▷코람코자산신탁 가치투자운용본부장 이상헌<상무>▷〃 신탁사업 2본부장 박경수▷〃 법무실장 용석남▷코람코자산운용 해외투자운용 1본부장 이인환▷〃 해외투자운용 2본부장 문재연
◈행정안전부◎고위공무원 임용▷국립재난안전연구원장 이종설
◈보건복지부▷장관 정책보좌관 김미남
◈해양수산부◎전보<실국장급>▷국립수산과학원장 우동식▷국제협력정책관 김현태
◈특허청◎전보<부이사관>▷심사품질담당관 이호조▷특허심판원 심판장 박미영 박용주◎전보<과장급>▷산업재산정책과장 김정균▷국제협력과장 정대순▷산업재산통상협력팀장 윤세영▷특허심사기획과장 양재석▷특허심사제도과장 윤기웅
◈코람코자산신탁·코람코자산운용◎승진<부사장>▷코람코자산운용 투자운용 1본부장 김태원<전무>▷코람코자산신탁 가치투자운용본부장 이상헌<상무>▷〃 신탁사업 2본부장 박경수▷〃 법무실장 용석남▷코람코자산운용 해외투자운용 1본부장 이인환▷〃 해외투자운용 2본부장 문재연
◈행정안전부◎고위공무원 임용▷국립재난안전연구원장 이종설
◈보건복지부▷장관 정책보좌관 김미남
◈해양수산부◎전보<실국장급>▷국립수산과학원장 우동식▷국제협력정책관 김현태
◈특허청◎전보<부이사관>▷심사품질담당관 이호조▷특허심판원 심판장 박미영 박용주◎전보<과장급>▷산업재산정책과장 김정균▷국제협력과장 정대순▷산업재산통상협력팀장 윤세영▷특허심사기획과장 양재석▷특허심사제도과장 윤기웅
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지