◈GS그룹◇㈜GS▷부사장 허준녕 허서홍▷전무 최누리▷재무팀장(CFO) 겸 PM팀장 전무 이태형◇GS에너지▷상무 전태현 김갑연◇GS칼텍스▷부사장 이승훈 김정수▷기술연구소장 권영운▷전무 김영주 오영철▷상무 김철민 김도균 김인권 국윤석 변종경 백형선◇GS파워▷전무 김응환◇GS리테일▷전무 정재형 주운석▷상무 김종서 이창훈 이기철 이성화 강남일 장규훈 이한나◇파르나스호텔▷전무 여인창◇GS EPS▷대표이사 정찬수▷부사장 이강범▷상무 하동원 황태규◇GS글로벌▷대표이사 이영환▷상무 김정훈◇GS E&R▷대표이사 김석환◇GS건설▷부사장 조성한▷전무 권혁태 송정훈▷상무 김완수 남경호◇자이S&D▷부사장 엄관석▷상무 채헌근
◈SK㈜머티리얼즈◎신규선임<임원>▷김상균 박병배 김화균◇SK머티리얼즈◎승진<사장>이규원◎신규선임<임원>▷김주현◇SK머티리얼즈퍼포먼스◎신규선임<임원>▷안선열◇머티리얼즈리뉴텍◎신규선임<임원>▷진형철
◈삼양그룹◇삼양홀딩스◎영입▷바이오팜그룹장 이영준▷IC장 겸 Global성장PU장 윤석환◎승진▷바이오팜그룹 의약바이오연구소장 조혜련◇삼양사◎승진▷식품그룹장 최낙현▷AM BU장 서휘원▷AM BU 영업PU장 전형래▷식품BU 인천1공장장 정대균▷식자재유통BU 유통PU장 김종희◇삼양이노켐◎선임▷대표이사 강호성(삼양사 대표이사 및 화학그룹장 겸임)◎승진▷생산PU 생산기술총괄 장재수◇삼양화인테크놀로지◎승진▷대표이사 이혁◇삼양데이타시스템◎승진▷대표이사 김상욱
◈GC녹십자그룹◇GC(녹십자홀딩스)▷경영관리실장 김연근▷경영지원실장 김중수◇GC녹십자▷오창공장장 김성화▷Special Biz 본부장 장도순▷대외협력 Unit장 변준표◇GC Cell▷전략기획실장 한준희▷생산기획실장 박동일▷경영관리실장 이창휘◇GC녹십자MS▷영업본부장 김원기▷글로벌사업본부장 임승연◇GC녹십자EM▷GMP Solution 본부장 엄찬용◇GC녹십자헬스케어▷플랫폼사업본부장 김태균▷경영전략본부장 문형철
◈한화생명▷경영혁신부문장 나채범▷투자부문장 신민식▷경영전략실장 하상우▷경영전략실 이한샘
◈한화손해보험◎전보<임원>▷고객서비스실장 김희갑▷디지털마케팅팀장 안광진▷CIC추진TF팀장 최용민
◈한화투자증권◎선임<본부장>▷트레이딩본부 지성구<실장>▷리스크관리실 김관순▷신성장솔루션실 성기송<사업부장>▷MS운용사업부 임원영▷글로벌ESG사업부 김국성▷부동산금융사업부 김철민<센터장>▷자산관리센터 장형철▷HFC 강남1센터 임주혁▷〃강남2센터 이동준▷〃강북센터 이해은▷〃강서센터 류은식▷〃경남1센터 김정식▷〃경남2센터 문헌주▷〃경북1센터 지광희▷〃경북2센터 박상식▷〃경인센터 이종선▷〃중부센터 정만수▷〃충청센터 윤경삼▷〃호남센터 천병훈◎전보<지점장>▷반포 최예나▷송파 홍석용▷신갈 엄영훈◎선임<지점장>▷금융플라자63 신영희▷목동 김종란▷송도IFEZ 박찬식▷중앙 조수호▷창원 류호대
◈IBK투자증권◎신규선임▷PE본부장 김덕균▷부동산금융3부장 최민석▷PE부장 이강연
◈신동아건설▷사장 진현기▷부사장 김세준▷상무 강창규 김연수 임상우▷상무보B 서상화 유재구 유호혁 정문섭
◈DB하이텍◎승진<부사장>▷김상권 강정호◎선임<상무>▷조철호 김재승 심천만
◈오리온◎승진<전무>▷한국법인 영업본부장 박현식▷중국법인 지원본부장 강래현▷중국법인 생산본부장 이성수<상무>▷한국법인 생산본부장 김동주▷한국법인 ENG팀장 김용태▷베트남법인 지원본부장 여성일▷베트남법인 마케팅팀장 정종연◎선임<상무>▷한국법인 CSR팀장 홍순상
◈대유위니아그룹◇위니아전자▷부사장 장부백▷상무보 김창석 문지혜◇위니아전자매뉴팩처링▷전무 김종면◇위니아딤채▷부사장 최찬수▷상무 김영팔 박은진▷상무보 김종표 이창익 이정기◇위니아에이드▷전무 김인석▷상무보 김희웅 이행재◇대유에이텍▷상무보 유상현 문경일◇대유플러스▷부사장 박상민▷상무보 박문수 최준용▷대유에이피▷상무보 김대식◇대유글로벌▷상무보 김삼규◇대유몽베르조합▷상무보 장관희◇동강홀딩스▷전무 이재홍
◈나이스그룹◇KIS정보통신▷대표이사 김승현▷전무 조용수◇NICE디앤비▷대표이사 강용구▷상무보 안정기◇NICE디앤알▷대표이사 박정우▷상무 김기창◇NICE홀딩스▷부사장 오기섭▷상무보 이익중◇NICE평가정보▷상무 박준수▷상무보 김동구 한재욱◇NICE신용평가▷상무 안영복 최우석▷상무보 기태훈◇한국전자금융▷상무 하철수▷상무보 정태욱◇NICE정보통신▷상무 김명열 김재영▷상무보 강재욱◇NICE신용정보▷상무보 권희철◇NICE피앤아이▷상무보 안정기◇NICE페이먼츠▷상무 조인혜▷상무보 김성희◇NICE투자파트너스▷상무 유승철◇OKPOS▷상무보 이원희 최경호◇NICE비즈니스플랫폼▷상무 최정환▷상무보 조윤원◇ITM 반도체▷상무보 백철승 임강윤 임상섭◇서울전자통신▷상무보 원광모◇지니틱스▷상무 강희민◇NICE엘엠에스▷상무 문철주▷상무보 최승용
◈노루그룹◎승진◇노루페인트▷상무이사 백승찬 김승태▷상무(보) 김동혁 이수민◇노루오토코팅▷상무이사 설병관◇노루비케미칼▷상무(보) 안재범◇노루코일코팅▷박재식
◈동양생명◎승진<상무보>▷DM본부장 조현석▷감사담당 원진희
◈삼성서울병원▷외과장 김지수▷응급의학과장 심민섭▷건강의학센터장 홍진표▷진료운영실장 임도훈▷진료운영실차장 설호준▷외래부장 온영근▷외래부차장 채병주▷입원부장 김정한▷입원부차장 주은연▷수술실장 심우석▷수술실차장 설호준▷SMC파트너즈센터장 양지혁▷SMC파트너즈센터 부센터장 양광모▷암병원 운영지원실장 박희철▷암병원 운영지원실차장 김승태▷심장뇌혈관병원 운영지원실장 한주용▷심장뇌혈관병원 운영지원실차장 정동섭▷심장센터장 허준▷세포유전자치료연구소장 겸 세포치료연구센터장 장윤실▷GMP줄기세포생산팀장 장종욱▷유전자치료연구센터장 이지훈▷데이터사이언스연구소장 겸 의학통계센터장 고재욱▷AI연구센터장 정명진▷임상역학연구센터장 조주희▷연구자원표준화센터장 신수용▷기획실장 김희철▷전략기획팀장 김선욱▷인사기획팀장 조익준▷투자기획팀장 박철우▷커뮤니케이션실장 이상철▷커뮤니케이션실차장 유종한▷대외협력실장 이정언▷국제협력팀장 이재준▷사회공헌팀장 윤희▷QPS팀장 서성욱▷위기대응·PI팀장 김덕경▷환자행복팀장 이지훈▷교육인재개발실차장 교육담당 오수영▷교육인재개발실차장 국제협력담당 김형진▷교육인재개발실차장 CPR교육 및 임상시뮬레이션담당 심민섭▷교육인재개발실차장 최소침습수술담당 이준호▷병원발전사무국 실장 김형진
◈SK㈜머티리얼즈◎신규선임<임원>▷김상균 박병배 김화균◇SK머티리얼즈◎승진<사장>이규원◎신규선임<임원>▷김주현◇SK머티리얼즈퍼포먼스◎신규선임<임원>▷안선열◇머티리얼즈리뉴텍◎신규선임<임원>▷진형철
◈삼양그룹◇삼양홀딩스◎영입▷바이오팜그룹장 이영준▷IC장 겸 Global성장PU장 윤석환◎승진▷바이오팜그룹 의약바이오연구소장 조혜련◇삼양사◎승진▷식품그룹장 최낙현▷AM BU장 서휘원▷AM BU 영업PU장 전형래▷식품BU 인천1공장장 정대균▷식자재유통BU 유통PU장 김종희◇삼양이노켐◎선임▷대표이사 강호성(삼양사 대표이사 및 화학그룹장 겸임)◎승진▷생산PU 생산기술총괄 장재수◇삼양화인테크놀로지◎승진▷대표이사 이혁◇삼양데이타시스템◎승진▷대표이사 김상욱
◈GC녹십자그룹◇GC(녹십자홀딩스)▷경영관리실장 김연근▷경영지원실장 김중수◇GC녹십자▷오창공장장 김성화▷Special Biz 본부장 장도순▷대외협력 Unit장 변준표◇GC Cell▷전략기획실장 한준희▷생산기획실장 박동일▷경영관리실장 이창휘◇GC녹십자MS▷영업본부장 김원기▷글로벌사업본부장 임승연◇GC녹십자EM▷GMP Solution 본부장 엄찬용◇GC녹십자헬스케어▷플랫폼사업본부장 김태균▷경영전략본부장 문형철
◈한화생명▷경영혁신부문장 나채범▷투자부문장 신민식▷경영전략실장 하상우▷경영전략실 이한샘
◈한화손해보험◎전보<임원>▷고객서비스실장 김희갑▷디지털마케팅팀장 안광진▷CIC추진TF팀장 최용민
◈한화투자증권◎선임<본부장>▷트레이딩본부 지성구<실장>▷리스크관리실 김관순▷신성장솔루션실 성기송<사업부장>▷MS운용사업부 임원영▷글로벌ESG사업부 김국성▷부동산금융사업부 김철민<센터장>▷자산관리센터 장형철▷HFC 강남1센터 임주혁▷〃강남2센터 이동준▷〃강북센터 이해은▷〃강서센터 류은식▷〃경남1센터 김정식▷〃경남2센터 문헌주▷〃경북1센터 지광희▷〃경북2센터 박상식▷〃경인센터 이종선▷〃중부센터 정만수▷〃충청센터 윤경삼▷〃호남센터 천병훈◎전보<지점장>▷반포 최예나▷송파 홍석용▷신갈 엄영훈◎선임<지점장>▷금융플라자63 신영희▷목동 김종란▷송도IFEZ 박찬식▷중앙 조수호▷창원 류호대
◈IBK투자증권◎신규선임▷PE본부장 김덕균▷부동산금융3부장 최민석▷PE부장 이강연
◈신동아건설▷사장 진현기▷부사장 김세준▷상무 강창규 김연수 임상우▷상무보B 서상화 유재구 유호혁 정문섭
◈DB하이텍◎승진<부사장>▷김상권 강정호◎선임<상무>▷조철호 김재승 심천만
◈오리온◎승진<전무>▷한국법인 영업본부장 박현식▷중국법인 지원본부장 강래현▷중국법인 생산본부장 이성수<상무>▷한국법인 생산본부장 김동주▷한국법인 ENG팀장 김용태▷베트남법인 지원본부장 여성일▷베트남법인 마케팅팀장 정종연◎선임<상무>▷한국법인 CSR팀장 홍순상
◈대유위니아그룹◇위니아전자▷부사장 장부백▷상무보 김창석 문지혜◇위니아전자매뉴팩처링▷전무 김종면◇위니아딤채▷부사장 최찬수▷상무 김영팔 박은진▷상무보 김종표 이창익 이정기◇위니아에이드▷전무 김인석▷상무보 김희웅 이행재◇대유에이텍▷상무보 유상현 문경일◇대유플러스▷부사장 박상민▷상무보 박문수 최준용▷대유에이피▷상무보 김대식◇대유글로벌▷상무보 김삼규◇대유몽베르조합▷상무보 장관희◇동강홀딩스▷전무 이재홍
◈나이스그룹◇KIS정보통신▷대표이사 김승현▷전무 조용수◇NICE디앤비▷대표이사 강용구▷상무보 안정기◇NICE디앤알▷대표이사 박정우▷상무 김기창◇NICE홀딩스▷부사장 오기섭▷상무보 이익중◇NICE평가정보▷상무 박준수▷상무보 김동구 한재욱◇NICE신용평가▷상무 안영복 최우석▷상무보 기태훈◇한국전자금융▷상무 하철수▷상무보 정태욱◇NICE정보통신▷상무 김명열 김재영▷상무보 강재욱◇NICE신용정보▷상무보 권희철◇NICE피앤아이▷상무보 안정기◇NICE페이먼츠▷상무 조인혜▷상무보 김성희◇NICE투자파트너스▷상무 유승철◇OKPOS▷상무보 이원희 최경호◇NICE비즈니스플랫폼▷상무 최정환▷상무보 조윤원◇ITM 반도체▷상무보 백철승 임강윤 임상섭◇서울전자통신▷상무보 원광모◇지니틱스▷상무 강희민◇NICE엘엠에스▷상무 문철주▷상무보 최승용
◈노루그룹◎승진◇노루페인트▷상무이사 백승찬 김승태▷상무(보) 김동혁 이수민◇노루오토코팅▷상무이사 설병관◇노루비케미칼▷상무(보) 안재범◇노루코일코팅▷박재식
◈동양생명◎승진<상무보>▷DM본부장 조현석▷감사담당 원진희
◈삼성서울병원▷외과장 김지수▷응급의학과장 심민섭▷건강의학센터장 홍진표▷진료운영실장 임도훈▷진료운영실차장 설호준▷외래부장 온영근▷외래부차장 채병주▷입원부장 김정한▷입원부차장 주은연▷수술실장 심우석▷수술실차장 설호준▷SMC파트너즈센터장 양지혁▷SMC파트너즈센터 부센터장 양광모▷암병원 운영지원실장 박희철▷암병원 운영지원실차장 김승태▷심장뇌혈관병원 운영지원실장 한주용▷심장뇌혈관병원 운영지원실차장 정동섭▷심장센터장 허준▷세포유전자치료연구소장 겸 세포치료연구센터장 장윤실▷GMP줄기세포생산팀장 장종욱▷유전자치료연구센터장 이지훈▷데이터사이언스연구소장 겸 의학통계센터장 고재욱▷AI연구센터장 정명진▷임상역학연구센터장 조주희▷연구자원표준화센터장 신수용▷기획실장 김희철▷전략기획팀장 김선욱▷인사기획팀장 조익준▷투자기획팀장 박철우▷커뮤니케이션실장 이상철▷커뮤니케이션실차장 유종한▷대외협력실장 이정언▷국제협력팀장 이재준▷사회공헌팀장 윤희▷QPS팀장 서성욱▷위기대응·PI팀장 김덕경▷환자행복팀장 이지훈▷교육인재개발실차장 교육담당 오수영▷교육인재개발실차장 국제협력담당 김형진▷교육인재개발실차장 CPR교육 및 임상시뮬레이션담당 심민섭▷교육인재개발실차장 최소침습수술담당 이준호▷병원발전사무국 실장 김형진
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