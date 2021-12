"경찰 양주 사주고 용돈줬다" 전 재개발조합장, 재판서 진실공방

광주 경찰관 비위 관련 증언, 변호인 측 "증인 진술 계속 바뀌어 신빙성 낮아"'광주 경찰관 비위 사건'과 관련해 경찰관들에게 장기간 금품을 제공하고 양주를 샀다는 주장이 제기돼 법정공방이 벌어졌다.광주지법 형사 9단독 김두희 판사는 30일 광주지법 402호 법정에서 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의로 기소된 전모씨의 3차 공판기일을 열었다.전씨는 경찰관들과의 친분을 내세워 사건 처리를 잘해주도록 청탁하겠다며 거액을 수수한 혐의를 받고 있다.이날 재판에는 광주경찰청 경찰관 비위의 제보자이자 전씨에게 금품을 건넸던 광주 모 재개발사업 전직 조합장 정모씨가 증인으로 출석했다.정씨는 전씨를 통해 광주경찰청 소속 A 경위와 B 경감, C 총경 등에게 금품을 제공하거나 양주를 샀다고 주장했다.정씨는 조합장 재직 중이던 2016년 광주경찰청으로부터 압수수색을 받았고 지인 전씨가 평소 친분을 거론하던 A 경위가 해당 사건 팀장임을 알고 전씨에게 연락을 취했다.그는 "전씨가 A 경위와 친하니 말을 잘해놓겠다고 했다.2016년 말부터 2018년까지 적게는 200만원에서 700만원 등 전씨나 지인 계좌를 통해 수차례 돈을 전달했다"고 진술했다.이어 "A 경위는 술을 마시지 않는다고 알고 있지만 수사가 마무리되던 시점에 전씨가 부른 술자리에서 그를 1∼2차례 본 적이 있다.전씨의 요구로 200만∼400만원의 술값을 계산한 것으로 기억한다"고 덧붙였다.정씨는 "이후 재개발조합 관련 사문서위조 혐의로 고발당해 광주 북부경찰서에서 조사를 받았는데 담당 경찰관이 말을 듣지 않아 전씨를 통해 다른 경찰서 B 계장(경감)과 C 서장(총경)을 소개받았다"고 진술했다.2017년 7월께 B 경감, C 서장과의 저녁식사 자리에 앞서 B 경감이 요구한 유흥비용 20만원을 계좌이체 했고 전씨에게 현금 500만원이 든 봉투를 건네며 C 총경한테 전해달라고 부탁했다고도 주장했다.전씨 측 변호인은 "증인은 A 경위와 만난 시점, 연락한 횟수 등에 대한 진술을 계속 다르게 하고 있어 증언의 신빙성이 의심된다"고 반박했다.전씨 측 변호인은 "A 경위가 검사 출신 변호사 사무실에서 일하는 사무장을 소개해줬다고 주장하는데 소개 이야기를 꺼낸 장소도 술집 앞, 경찰청 등 진술이 바뀌고 있다"고 지적했다.전씨 측 변호인은 "증인은 평소 전씨 지인의 술집에 자주 갔고 외상을 하면 다음번에 갚는 일도 많았다고 진술했다.전씨나 지인에게 송금한 돈은 사실 외상을 갚기 위한 목적이 아니었나?"고 질의했다.또 "B 경감에게도 제주도 항공권 구입을 부탁한 적이 있다던데 그와 관련해 돈이 오간 게 아니었나"라며 "경찰관이 현금도 아니고 계좌이체로 유흥비를 요구했다는 것이 상식적이지 않다"고 짚었다.정씨는 오랜 시간이 지나 날짜는 헷갈렸을 수 있지만 전씨를 통해 금품을 준 것은 사실이라고 항변했다.전씨 등의 다음 재판은 오는 12월 21일 오후 4시에 열린다./연합뉴스