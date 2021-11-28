◈고용노동부◎전보▷인천북부지청장 양승준▷홍보기획팀장 윤혜영
◈한국수력원자력▷감사실장 소유섭▷전략경영실장 이한용▷홍보지원단장 박인식▷품질보증처장 장희승▷안전처장 김기영▷인사처장 윤상조▷조달처장 박완국▷기술현안관리실장 최홍중▷구조기술실장 조태룡▷수력처장 권창섭▷양수건설처장 서용관▷고리원자력본부 제1발전소장 하훈권▷한빛원자력본부 제1발전소장 이승희▷한빛원자력본부 제3발전소장 이경수▷월성원자력본부 대외협력처장 장정일▷월성원자력본부 제1발전소장 정원호▷월성원자력본부 제2발전소장 김재원▷한울원자력본부 제2발전소장 김병호▷한울원자력본부 제3발전소장 송종화▷한울원자력본부 신한울제1건설소장 신기종▷새울원자력본부 제2건설소장 최삼성▷무주양수발전소장 권택규▷양양양수발전소장 김창균▷청송양수발전소장 배봉원
◈한국수력원자력▷감사실장 소유섭▷전략경영실장 이한용▷홍보지원단장 박인식▷품질보증처장 장희승▷안전처장 김기영▷인사처장 윤상조▷조달처장 박완국▷기술현안관리실장 최홍중▷구조기술실장 조태룡▷수력처장 권창섭▷양수건설처장 서용관▷고리원자력본부 제1발전소장 하훈권▷한빛원자력본부 제1발전소장 이승희▷한빛원자력본부 제3발전소장 이경수▷월성원자력본부 대외협력처장 장정일▷월성원자력본부 제1발전소장 정원호▷월성원자력본부 제2발전소장 김재원▷한울원자력본부 제2발전소장 김병호▷한울원자력본부 제3발전소장 송종화▷한울원자력본부 신한울제1건설소장 신기종▷새울원자력본부 제2건설소장 최삼성▷무주양수발전소장 권택규▷양양양수발전소장 김창균▷청송양수발전소장 배봉원
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