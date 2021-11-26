◈LS그룹◇㈜LS◎선임<신규 이사>▷장원경 팽수만 이태호◇LS전선◎승진<부사장>▷김형원 에너지·시공사업본부장<전무>▷이상호<상무>▷김종필 김기수 김병옥 고의곤 ◎선임<신규 이사>▷홍성수 김진구 강병윤 박승기 김상겸 김진용 양견웅◇LS일렉트릭◎승진<부사장>▷권봉현<상무>▷황원일 박석원 김병균 김유종 조욱동 채대석◎선임<신규 이사>▷이진호 권순창 김순우 윤원호 구병수 최종섭◎전입▷김원일 부사장▷이유미 상무◇LS니꼬동제련◎승진<전무>▷박성실 구본권<상무>▷최태선◎선임<신규 이사>▷오창호 한동훈 이승곤◎전입▷백진수 전무◇LS엠트론◎승진<전무>▷박찬성◎선임<신규 이사>▷현재남 최영철 송인덕◇E1◎승진<전무>▷천정식<상무>▷김상무 김상훈◇예스코홀딩스◎승진<상무>▷최세영◇LS빌드윈◎선임▷김재명 이사◇G&P◎선임▷손민 이사◇지엘마린◎선임▷김낙영 이사◇LS머트리얼즈◎선임<신규 이사>▷이희영◇LS메탈◎선임▷문명주 전무<신규 이사>▷오창호◇LS ITC◎선임▷조의제 전무◇GRM◎선임▷정경수 상무
◈외교부<실장>▷기획조정실 최형찬▷재외동포영사실 김완중
◈금호건설·금호익스프레스·KG◇금호건설▷부사장 양성용 조완석▷상무 홍성팔◇금호익스프레스▷상무 한명호◇KG▷상무 이창우
◈인사혁신처◎전보 <실장급>▷차장 조성주 <국장급>▷기획조정관 이정민
◈한국도로공사▷경영본부장(직무대행) 김장환▷영업본부장 김명호▷R&D본부장 김유복▷인력처장 이용양
◈UPI뉴스▷산업부장 박일경
◈외교부<실장>▷기획조정실 최형찬▷재외동포영사실 김완중
◈금호건설·금호익스프레스·KG◇금호건설▷부사장 양성용 조완석▷상무 홍성팔◇금호익스프레스▷상무 한명호◇KG▷상무 이창우
◈인사혁신처◎전보 <실장급>▷차장 조성주 <국장급>▷기획조정관 이정민
◈한국도로공사▷경영본부장(직무대행) 김장환▷영업본부장 김명호▷R&D본부장 김유복▷인력처장 이용양
◈UPI뉴스▷산업부장 박일경
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