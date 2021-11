disgust는 '혐오감을 유발하다'의 의미를 갖는데, 여기에 -ing가 결합하여 disgusting이 되면 '혐오감을 유발하는' 또는 '혐오스러운'이라는 의미를 갖습니다.

Getty Images Bank

Some foods are substances so alien that they seem to represent a category that simply should not be consumed. Insects, which in swarms are commonly featured on lists of disgusting items, are quite nourishing and are eaten in many parts of the world. To others, it is nearly impossible to imagine putting them into one’s mouth. These differences in eating habits are usually just noted as varieties of cultural practice, but this overlooks something very interesting: Disgusting foods do not appear only in the diet of the Other. We all have categories such as these that we do eat, foods that we recoil from or treat very cautiously in nature that we learn to consume quite readily.



《Food & philosophy》 중에서



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

몇몇 음식은 너무 이국적이어서 소비돼서는 안 되는 부류에 해당하는 것처럼 보이는 것들이다. 곤충 떼는 혐오스러운 것들의 목록에 흔히 들어가는데, 영양분이 많고 세계의 많은 지역에서 섭취된다. 다른 이들에게, 곤충을 누군가의 입 안에 넣는 것을 상상하는 것은 거의 불가능하다. 이러한 식습관의 차이는 흔히 문화적 관습의 다양성으로 언급되지만, 이것은 아주 흥미로운 무엇인가를 간과한다.그것은 바로 혐오스러운 음식은 다른 사람들의 식단에만 있는 것은 아니라는 점이다. 우리는 모두 우리가 먹는 그와 같은 부류, 즉 자연 상태에 있을 때에는 우리가 흠칫 놀라고 매우 조심스럽게 다루지만 선뜻 소비하는 것을 배우는 음식들을 갖고 있다.영어의 동사는 다양한 형태로 사용됩니다. 동사원형이라고 불리는 동사의 기본 형태에 접사 ‘-ing’가 붙는 형태가 그중 하나입니다. [동사+-ing]는 다양한 문법적 기능을 합니다.먼저 명사를 수식하는 형용사처럼 사용이 되는 경우가 있습니다. 본문의 disgusting items가 그 예입니다. disgust는 ‘혐오감을 유발하다’의 의미를 갖는데, 여기에 -ing가 결합하여 disgusting이 되면 ‘혐오감을 유발하는’ 또는 ‘혐오스러운’이라는 의미를 갖습니다. 이때 중요한 것은 수식하는 items가 혐오감을 유발하는 주체라는 것입니다. 본문의 disgusting foods도 마찬가지입니다.본문에 있는 something very interesting도 이에 해당하는 예라고 할 수 있습니다. something과 같은 명사는 이를 수식하는 요소가 something 뒤에 있는 특성을 갖습니다. 그렇기 때문에 very interesting이 something을 수식하고 있습니다. 여기에서 interest는 ‘-의 흥미를 끌다’는 의미의 동사인데 여기에 -ing가 결합하여 ‘-의 흥미를 끄는’이라는 의미로 형용사처럼 사용됐습니다. 형용사가 명사를 수식할 뿐만 아니라 be와 같은 부류의 동사와 같이 사용돼 서술어 역할을 하는데, 본문의 are quite nourishing에 있는 nourishing이 바로 그 예라고 할 수 있습니다. 이때, are quite nourishing은 주어 insects의 특성을 서술하고 있습니다.[동사+-ing] 형태는 명사를 수식하는 역할 이외에도 ‘-하는 것’이라는 의미를 갖는 동명사로 사용될 수도 있습니다. 동명사는 그 용어가 말해주듯이, 동사가 그 형태를 바꿔 명사로 사용되는 것을 말합니다. [동사+-ing]가 본문에서 동명사로 사용된 예는 imagine putting them into one’s mouth의 putting입니다. 이 표현에서 imagine은 목적어를 필요로 하는 타동사이고, 그 목적어는 putting them into one’s mouth입니다.게다가 [동사+-ing]는 be 동사 뒤에 있을 때 진행의 의미를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 he is walking a dog의 경우 ‘그는 개를 산책시키고 있다’는 의미를 전달합니다.