◈세방그룹◇세방◎신임▷상무보B 김수득▷경영관리부문장 상무보B 김근영◇세방전지◎승진▷전무 김대웅▷디자인홍보실장 상무보A 이령◎신임▷경영관리본부장 상무 이원석▷GNI부실장 상무보B 제동준▷상무보B 백정엽◎보임▷업무총괄 전무 차주호▷창원공장장 상무보A 오경중▷국내영업본부장 직무대행 상무보B 백정엽◇세방익스프레스◎승진▷상무보A 임형균◇세방산업◎신임▷업무총괄 전무 박정희◇이앤에스글로벌◎승진▷상무보A 손권식◎신임▷경영지원 담당임원 상무보B 제동준◇세방리튬배터리◎신임▷생산부문 업무총괄 전무 김대웅▷상무보B 진광호◎보임▷개발 및 영업부문 업무총괄 전무 정지관◇상신금속◎승진▷전무 박정희◇성진실업◎보임▷업무총괄 부사장 심경휘
◈인천국제공항공사◎승진▷부사장 이희정▷미래사업본부장 김범호◎보임▷운영본부장 류진형▷인프라본부장 전형욱▷안전보안본부장 이경용
◈인천국제공항공사◎승진▷부사장 이희정▷미래사업본부장 김범호◎보임▷운영본부장 류진형▷인프라본부장 전형욱▷안전보안본부장 이경용
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