◈보건복지부◎전보<과장급>▷규제개혁법무담당관 박민정
◈전력거래소◎승격<1직급 갑>▷시장개발처장 문경섭<1직급 을>▷대외협력실장 채영진▷정보기술처 시장시스템팀장 김광호▷시장운영처 시장정산팀장 안병진▷중앙전력관제센터 수요예측팀장 전경희<2직급>▷인사노무실 인재개발팀 차장 박소영▷기획처 전략기획팀 차장 박희범▷중앙전력관제센터 수급운영팀 차장 김진수▷시장운영처 시장운영팀 차장 백선희▷계통개발실 차장 서영준▷시장개발처 시장개발팀 차장 이호승▷안전관리실 안전총괄팀 차장 최석민<3직급>▷경영지원처 재무경영팀 대리 김예리▷〃사옥관리팀 대리 조영훈▷인사노무실 인재개발팀 주임 노인종▷대외협력실 과장 정유진▷전원계획처 전원기술팀 대리 홍승희▷〃 〃대리 김형태▷중앙전력관제센터 중앙관제부 대리 김현기▷〃〃대리 서보명▷〃〃대리 최석민▷〃수급운영팀 대리 이현주▷제주본부 기획실 주임 김규동▷계통운영처 수급계획팀 대리 김영중▷〃계통기술팀 대리 이동현▷시장운영처 시장운영팀 대리 김지환▷차세대시장실 선도시장팀 대리 오각현▷정보기술처 IT개발팀 대리 임단▷〃계통시스템팀 대리 최형욱▷안전관리실 정보보안팀 대리 정다이
◈전력거래소◎승격<1직급 갑>▷시장개발처장 문경섭<1직급 을>▷대외협력실장 채영진▷정보기술처 시장시스템팀장 김광호▷시장운영처 시장정산팀장 안병진▷중앙전력관제센터 수요예측팀장 전경희<2직급>▷인사노무실 인재개발팀 차장 박소영▷기획처 전략기획팀 차장 박희범▷중앙전력관제센터 수급운영팀 차장 김진수▷시장운영처 시장운영팀 차장 백선희▷계통개발실 차장 서영준▷시장개발처 시장개발팀 차장 이호승▷안전관리실 안전총괄팀 차장 최석민<3직급>▷경영지원처 재무경영팀 대리 김예리▷〃사옥관리팀 대리 조영훈▷인사노무실 인재개발팀 주임 노인종▷대외협력실 과장 정유진▷전원계획처 전원기술팀 대리 홍승희▷〃 〃대리 김형태▷중앙전력관제센터 중앙관제부 대리 김현기▷〃〃대리 서보명▷〃〃대리 최석민▷〃수급운영팀 대리 이현주▷제주본부 기획실 주임 김규동▷계통운영처 수급계획팀 대리 김영중▷〃계통기술팀 대리 이동현▷시장운영처 시장운영팀 대리 김지환▷차세대시장실 선도시장팀 대리 오각현▷정보기술처 IT개발팀 대리 임단▷〃계통시스템팀 대리 최형욱▷안전관리실 정보보안팀 대리 정다이
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