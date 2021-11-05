◈현대백화점그룹◇현대백화점◎승진<전무>▷더현대서울점장 김창섭<상무>▷충청점장 김강진▷신촌점장 유희열▷인사담당 박상준▷미래사업부장 박채훈▷동반상승담당 박대성▷경영관리팀장 김대석◎전보<상무>▷디지털사업본부장 권태진▷중동점장 이재봉▷해외럭셔리사업부장 김봉진▷대구점장 최원형◇현대홈쇼핑◎승진<상무>▷관리담당 임동윤▷영업전략담당 임태윤▷트렌드사업부장 박혜연◎전보<상무>▷전략기획담당 황중률▷방송제작담당 임현태◇현대그린푸드◎승진<상무>▷식품구매사업부장 김현준▷푸드서비스2사업부장 김준구◎전보<상무>▷㈜씨엔에스푸드시스템 대표이사 황철환▷푸드서비스3사업부장 이상헌◇한섬◎승진<전무>▷해외패션본부장 유태영<상무>▷물류담당 안동환▷캐릭터2사업부장 김수향◎전보<상무>▷뷰티사업담당 고남선▷국내패션본부장 이종호▷영업본부장 이정득▷영업2담당 김종규▷영업1담당 이광세▷브랜드지원담당/마케팅담당 윤인수◇현대리바트◎승진<상무>▷생산사업부장 위전수◎전보<상무>▷법인사업총괄 나길용▷리빙사업부장 박형일▷법인사업부장 윤상경▷오피스사업부장 이상화◇현대IT&E◎승진<전무>▷대표이사 김성일<상무>▷IT사업부문장 오동권◇현대L&C◎승진<상무>▷미주본부장 박승원▷토탈인테리어사업부장 유필규◎전보<전무>▷영업전략실장 홍순유<상무>▷창호사업부장 김형석◇현대바이오랜드◎승진<상무>▷식품사업부장 조남석▷화장품사업부장 황현준◎전보<상무>▷기술연구원장 신송석◇현대이지웰◎승진<상무>경영지원본부장 우기성◇현대에버다임◎승진<전무>▷영업본부장 강덕환<이사>▷특장영업부문장 최용범<이사보>▷건설기계영업부문장 고영주▷차량생산부문장 신형욱◎전보<전무>▷개발본부장 전무 임종혁<이사>▷생산본부장 박병춘▷개발부문장 김일석<이사보>▷구매/서비스부문장 류중현▷유압생산부문장 김진국◇현대백화점면세점◎전보<상무>▷지원담당 이정민▷마케팅담당 육우석
◈관세청◎승진<부이사관>▷인사혁신담당관 백형민▷통관물류정책과장 한민◎전보▷인천공항국제우편세관장 유태수
◈JTBC 스튜디오▷디지털본부장 박정재▷비즈니스솔루션팀장 고정진▷스토리사업팀장 이재하
◈관세청◎승진<부이사관>▷인사혁신담당관 백형민▷통관물류정책과장 한민◎전보▷인천공항국제우편세관장 유태수
◈JTBC 스튜디오▷디지털본부장 박정재▷비즈니스솔루션팀장 고정진▷스토리사업팀장 이재하
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지