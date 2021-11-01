◈애경그룹◎선임 및 승진<대표이사>▷애경케미칼 표경원 대표이사 부사장▷애경특수도료 박태한 대표이사 상무◎승진▷AMPLUS자산개발 이영수 대표이사 부사장▷AK아이에스 김재영 대표이사 전무
◈한양증권▷CMS부장 박성주 상무대우
◈제일약품<상무>▷생산본부장 심상영▷품질경영본부장 이영호
◈시지바이오▷개발센터장 박혜숙
◈에어프레미아▷대표이사 유명섭
◈외교부▷북미국장 임상우
◈국방부<과장급>▷법무관리관실 규제개혁법제담당관 안유진
◈한국지역난방공사<1급 본부장>▷신성장본부장 임태형<부서장>▷기획처장 고국현
◈수도권매립지관리공사▷자원사업본부장 원종철
◈한국과학기술연구원(KIST)▷기술지원센터장 최상수
◈고려대학교의료원◇고려대 안암병원▷병원장 윤을식◇〃구로병원▷병원장 정희진◇〃안산병원▷병원장 김운영
◈중앙그룹▷스포츠비즈니스군 부회장 홍성완▷〃총괄대표 김용달◇JTBC<예능제작사업본부>▷특임PD 김형중▷2CP 김수아▷3CP 황교진▷4CP 김미연▷5CP 김은정▷6CP 박한진▷마케팅솔루션팀장 이지선▷예능BM팀장 박수지<디지털서비스본부>▷본부장 방지현▷미디어플래닝팀장 김병국▷퍼블리싱1팀장 이성미▷퍼블리싱2팀장 장은영▷디지털서비스담당 길병주▷〃기획팀장 김유리▷〃개발팀장 신효영<시청자담당>▷심의팀장 김두천<채널사업본부>▷본부장 박형준▷채널사업팀장 박유현<경영지원실>▷사업담당 황오영◇제이콘텐트리<조인스부문>▷미디어개발팀장 김민석
◈서울경제TV▷경제산업부장 정창신▷금융부동산부장 정훈규
◈한국금융신문▷금융에디터(부국장) 겸 금융부장 김의석▷산업에디터(부국장) 겸 산업생활경제부장 최용성▷증권부장 김재창
◈농업경제신문▷편집국장 최영운
◈글로벌이코노믹▷상무 겸 편집국장 진성기
◈한양증권▷CMS부장 박성주 상무대우
◈제일약품<상무>▷생산본부장 심상영▷품질경영본부장 이영호
◈시지바이오▷개발센터장 박혜숙
◈에어프레미아▷대표이사 유명섭
◈외교부▷북미국장 임상우
◈국방부<과장급>▷법무관리관실 규제개혁법제담당관 안유진
◈한국지역난방공사<1급 본부장>▷신성장본부장 임태형<부서장>▷기획처장 고국현
◈수도권매립지관리공사▷자원사업본부장 원종철
◈한국과학기술연구원(KIST)▷기술지원센터장 최상수
◈고려대학교의료원◇고려대 안암병원▷병원장 윤을식◇〃구로병원▷병원장 정희진◇〃안산병원▷병원장 김운영
◈중앙그룹▷스포츠비즈니스군 부회장 홍성완▷〃총괄대표 김용달◇JTBC<예능제작사업본부>▷특임PD 김형중▷2CP 김수아▷3CP 황교진▷4CP 김미연▷5CP 김은정▷6CP 박한진▷마케팅솔루션팀장 이지선▷예능BM팀장 박수지<디지털서비스본부>▷본부장 방지현▷미디어플래닝팀장 김병국▷퍼블리싱1팀장 이성미▷퍼블리싱2팀장 장은영▷디지털서비스담당 길병주▷〃기획팀장 김유리▷〃개발팀장 신효영<시청자담당>▷심의팀장 김두천<채널사업본부>▷본부장 박형준▷채널사업팀장 박유현<경영지원실>▷사업담당 황오영◇제이콘텐트리<조인스부문>▷미디어개발팀장 김민석
◈서울경제TV▷경제산업부장 정창신▷금융부동산부장 정훈규
◈한국금융신문▷금융에디터(부국장) 겸 금융부장 김의석▷산업에디터(부국장) 겸 산업생활경제부장 최용성▷증권부장 김재창
◈농업경제신문▷편집국장 최영운
◈글로벌이코노믹▷상무 겸 편집국장 진성기
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