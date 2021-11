that은 [it X that Y] 강조 구문에서 사용되기도 합니다. It is this book that John likes는 '존이 좋아하는 것은 (다른 것이 아닌) 이 책이다'라는 의미입니다. 이 문장에서 that 대신에 which를 사용할 수 있는데, 이는 강조하는 것, 즉 it과 that 사이에 위치한 요소가 사물이기 때문입니다.

It is hard to accept the notion that our passion for film is based in our recognition that the image is technically of the world past. […] Most of us are bitten by the motion picture bug before we know how photography works. […] But if that is so, it seems unlikely that it is their knowledge about the provenance of the motion picture in the world past which is the source, in any way, of the importance they find in movies. Rather, they are captivated by the moving visual narratives that come to them via film.



- 《Philosophy of Film and Motion Pictures》에서 -



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

영화에 대한 우리의 열정이 이미지가 기술적으로 과거 세계의 것이라는 인식에 기반하고 있다는 개념은 받아들이기 힘들다. […] 우리 대부분은 어떻게 사진술이 작동하는지를 알기도 전에 영화라는 벌레에 물린다. […] 하지만 만약 그것이 사실이라면, 관객이 영화에서 어떤 방식으로든 발견하는 중요성의 원천이 과거 세계에 있는 영화의 출처에 관한 그들의 지식인 것 같지는 않다. 대신 그들은 영화를 통해 그들에게 다가오는 감동적인 시각적 이야기에 의해 사로잡힌다.영어는 동일한 철자를 가진 어휘가 다양한 문법적 기능을 하는 경우가 있습니다. 그 중 하나가 that입니다.먼저 that은 동격의 절을 이끌 때 사용될 수 있습니다. 동격절이란 앞에 언급되어 있는 명사를 부연 설명하는 절로서, 대개 that으로 시작합니다. 본문의 it is hard to accept the notion that our passion for film is based in our recognition that the image is technically of the world past에서 동격의 절을 이끄는 that이 두 번 사용되었습니다. 먼저, 첫 번째 that은 바로 앞의 notion을 부연 설명하는 동격절을 이끄는 역할을 하고 있습니다. 그리고 두 번째 that은 바로 앞에 있는 our recognition을 부연 설명하는 절을 이끌고 있습니다.that은 ‘~인 것처럼 보인다’는 의미를 갖는 seem이나 likely와 같은 서술어의 의미상 주어인 절을 이끄는 역할을 합니다. 본문의 it seems unlikely that it is their knowledge about the provenance of the motion picture in the world...가 이를 보여줍니다. 이 문장에서 seems 앞에 위치한 it은 명목상의 주어, 또는 가주어입니다. 대신 의미상의 주어는 뒤에 나오는 that이 이끄는 절입니다. 조금 더 쉬운 예를 들어보면 it seems that he is kind의 경우 seems의 의미상 주어는 it이 아니라 that he is kind인 것입니다.that은 관계절을 이끄는 역할을 하기도 합니다. 본문의 문장 they are captivated by the moving visual narratives that come to them via film에 있는 that이 그 역할을 하고 있습니다. 선행사 moving visual narratives를 that 뒤에 있는 불완전한 문장이 수식하고 있습니다.that은 [it X that Y] 강조 구문에서 사용되기도 합니다. It is this book that John likes는 ‘존이 좋아하는 것은 (다른 것이 아닌) 이 책이다’라는 의미입니다. 이 문장에서 that 대신에 which를 사용할 수 있는데, 이는 강조하는 것, 즉 it과 that 사이에 위치한 요소가 사물이기 때문입니다. 이를 보여주는 것이 본문의 [it is their knowledge … which is the source~]입니다. 이 강조 구문에서 which 대신 that이 사용될 수 있습니다.지금까지 살펴본 것 이외에도 that은 다양한 문법적 기능을 담당합니다. 글을 읽으면서 that을 발견한다면 that이 그 문장에서 어떤 기능을 하는지 정확히 아는 것이 중요합니다. 그래야 정확한 해석을 할 수 있고 문장을 제대로 이해할 수 있기 때문입니다.