◈국토교통부◎전보<과장급>▷도시경제과장 신광호▷건축정책과장 이진철▷부동산평가과장 이랑▷항공교통과장 정창석▷수도권광역급행철도과장 안재혁
◈해양수산부◎전보<과·팀장급>▷해사산업기술과장 이창용▷인천지방해양수산청 항만정비과장 지윤식▷중앙해양안전심판원 조사관 양진영▷목포지방해양안전심판원 수석조사관 남창섭
◈고용노동부▷산업안전보건정책관 김철희
◈국방부◎파견<과장급>▷6·25 비정규군 보상지원단 오춘화
◈부산항만공사◎전보<1급>▷감사실 서보성▷경영지원실 간주태▷항만운영실 윤정미▷감천사업소 최동업◎전보<2급>▷홍보부 윤지현▷항만산업부 이성혜
◈국토안전관리원▷부원장 겸 재난안전본부장 이용강
◈해양수산부◎전보<과·팀장급>▷해사산업기술과장 이창용▷인천지방해양수산청 항만정비과장 지윤식▷중앙해양안전심판원 조사관 양진영▷목포지방해양안전심판원 수석조사관 남창섭
◈고용노동부▷산업안전보건정책관 김철희
◈국방부◎파견<과장급>▷6·25 비정규군 보상지원단 오춘화
◈부산항만공사◎전보<1급>▷감사실 서보성▷경영지원실 간주태▷항만운영실 윤정미▷감천사업소 최동업◎전보<2급>▷홍보부 윤지현▷항만산업부 이성혜
◈국토안전관리원▷부원장 겸 재난안전본부장 이용강
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