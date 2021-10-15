◈한화그룹◇㈜한화<글로벌부문>▷전무 윤정률▷상무 유승훈<방산부문>▷부사장 김창선▷전무 최병오▷상무 가재웅 강세호 윤종완 장기영 조준용 채경민<기계부문>▷상무 양동운 최재욱<지원부문>▷전무 박지철▷상무 장연성◇한화시스템▷부사장 김영호▷전무 권내현 김정호 김현영▷상무 강성철 김윤수 김태경 박성균 조상제 조형원◇한화에어로스페이스▷부사장 박경원 박지영▷전무 김원욱▷상무 김경원 김명효 엄주상◇한화테크윈▷전무 권인▷상무 홍순재 황성재◇한화디펜스▷전무 이동원▷상무 김무영 박시영 이종호 조만기◇한화정밀기계▷상무 공덕근 서대원 이강인 조정호◇한화파워시스템▷상무 이종수 정도철 황영수◇한화생명▷부사장 고병구 나채범▷전무 김동욱 신충호 오지영 이병서 임동준 장병호 최영복▷상무 김수영 박성규 엄지선 윤종국 이진수◇한화생명금융서비스▷사장 구도교▷상무 박순갑 이명언
◈KB국민카드<상무>▷데이터전략담당 이호준
◈교육부<서기관>▷장관실 김진홍▷미래교육전략팀 박봉서▷운영지원과 김규년▷고등교육정책실 김민선▷〃 김민하▷〃 연수진▷〃 김홍오▷디지털인프라구축팀장 이정석▷강릉원주대 함종석▷부경대 박영현▷안동대(학교혁신지원실 지원근무) 안종호▷창원대 김의중▷한국해양대 이종원
◈국토교통부◎승진<국장급>▷철도안전정책관 임종일
◈보건복지부◎승진▷사회복지정책실 복지행정지원관 황승현▷사회보장위원회 사무국장 송준헌
◈중소벤처기업부◎승진<국장급>▷소상공인코로나19회복지원단장 이은청<과장급>▷소상공인경영지원과장 이장훈◎전보<과장급>▷소상공인정책과장 배석희
◈해양수산부◎승진<국장급>▷국립해양조사원장 정태성
◈한국관광공사◎전보▷싱가포르지사장 김영희▷마닐라지사장 김형준▷동남아중동팀장 조준길
◈KB국민카드<상무>▷데이터전략담당 이호준
◈교육부<서기관>▷장관실 김진홍▷미래교육전략팀 박봉서▷운영지원과 김규년▷고등교육정책실 김민선▷〃 김민하▷〃 연수진▷〃 김홍오▷디지털인프라구축팀장 이정석▷강릉원주대 함종석▷부경대 박영현▷안동대(학교혁신지원실 지원근무) 안종호▷창원대 김의중▷한국해양대 이종원
◈국토교통부◎승진<국장급>▷철도안전정책관 임종일
◈보건복지부◎승진▷사회복지정책실 복지행정지원관 황승현▷사회보장위원회 사무국장 송준헌
◈중소벤처기업부◎승진<국장급>▷소상공인코로나19회복지원단장 이은청<과장급>▷소상공인경영지원과장 이장훈◎전보<과장급>▷소상공인정책과장 배석희
◈해양수산부◎승진<국장급>▷국립해양조사원장 정태성
◈한국관광공사◎전보▷싱가포르지사장 김영희▷마닐라지사장 김형준▷동남아중동팀장 조준길
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