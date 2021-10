강릉시, 독일 함부르크 ITS 세계총회서 2026년 총회 유치 활동

국토부 운영 한국관에 특별관 마련…경쟁 타이베이와 차별화 시도김한근 강릉시장을 비롯한 강릉시 대표단이 독일 함부르크에서 열린 ITS 세계총회에서 '2026 ITS 세계총회'의 강릉 유치 활동을 벌였다.강릉시는 국토교통부, 외교부 등 범국가적 지원을 받아 '교통 올림픽'으로 불리는 2026년 지능형교통체계(ITS·Intelligent Transport Systems) 세계총회 유치를 위해 다방면의 활동을 진행했다고 14일 밝혔다.이번 총회는 100여 개국에서 1만5천여 명이 참석하는 대규모 행사로 진행된 것으로 전해졌다.강릉시는 유치 지지표를 확보하고자 정기홍 함부르크 총영사가 세계총회 개막식과 한국관 개관식 등 행사에 참석하고, 현지 시간 13일에는 총영사가 주관하는 관저 오찬 행사에 강릉시와 ITS 관계자들을 초청해 한국의 정책 비전을 설명했다.또 강릉의 2026년 ITS 세계총회 유치를 홍보하는 면담을 진행하는 등 강릉시를 위한 적극적인 지원 활동을 벌였다.강릉시는 국토교통부와 통합 운영한 한국관 안에 ITS 강릉 세계총회 유치와 관련된 특별관을 마련해 홍보 활동을 전개해, 유치경쟁을 벌이고 있는 타이베이와의 차별화를 시도했다.또 이번 ITS 세계총회에서 이뤄낸 면담 성과와 범국가적 지원을 바탕으로 2026년 ITS 세계총회 유치에 더 적극적으로 나서기로 했다.김한근 강릉시장은 앞서 함부르크 세계총회는 한국과 강릉의 ITS 기술을 참석자들에게 알릴 좋은 기회라고 밝힌 바 있다.2026년 세계총회 개최 도시는 내년 9월 미국 LA에서 열리는 세계총회에서 선정될 예정으로 알려졌다./연합뉴스