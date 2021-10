"이벤트 해줄게" 여친 으슥한 곳으로 유인해 청부 살해 시도

친구 2명 동원해 치밀하게 범행 계획…미리 가입해둔 보험금 노려"너를 위한 이벤트를 준비했어."지난 9일 오후 11시께 전남 화순군 북면 백아산 인근 펜션에서 A(19) 군은 자신과 함께 놀러 온 여자친구 B(19) 양에게 특별한 이벤트를 준비했다며 그녀의 기대를 부풀게 했다.펜션에서 약 1㎞ 떨어진 특정한 지점에 선물을 숨겨뒀으니 혼자 가서 찾아오라는 것이었다.이 말에 B 양은 홀로 펜션을 나섰지만, 목적지까지 가는 길은 너무 어두웠다.다시 펜션으로 돌아온 B 양은 가는 길이 무섭다며 주저했지만, A 군은 "이벤트이니 꼭 혼자 가야 한다"며 다시 B 양을 밖으로 내보냈다.B 양은 마음을 다잡고 차마 떨어지지 않은 걸음을 한 걸음, 한 걸음 옮겨 A 군이 말한 지점까지 찾아갔다.으슥한 목적지에 다다르자 B 양을 기다리고 있었던 건 선물이 아니라 흉기를 든 A 군의 친구 C(19) 군이었다.C 군은 홀로 찾아온 B 양을 발견하고 다짜고짜 흉기를 휘둘렀다.정확하게 목을 겨냥해 여러 차례 흉기를 휘두른 그의 목적은 명확했다.불행 중 다행으로 이 과정에서 흉기가 부러졌고, 그 틈을 타 B 양은 펜션 방향으로 도망가기 시작했다.더는 흉기를 쓸 수 없게 된 C 군은 도망가는 B 양을 뒤쫓아가 목을 조르며 다시 한번 살해를 시도했다.사력을 다해 발버둥을 친 끝에 C 군에게서 벗어난 B 양은 겨우 인적이 있는 곳까지 도주할 수 있었고, B 양의 비명을 들은 주변 사람들이 경찰에 서둘러 신고했다.곧바로 병원으로 옮겨진 B 양은 다행히 목숨을 구한 것으로 알려졌다.현장에 출동한 경찰은 감쪽같이 사라진 C 군의 행방을 쫓다 A 군이 몰고 온 외제 차량 트렁크에서 C 군을 발견했다.결국 A군도 현장에서 체포됐다.이후 경찰 수사로 밝혀진 사건의 전모는 충격적이었다.보험 설계사인 A군은 지난 5월 채팅 앱을 통해 B 양을 알게 됐는데, 처음부터 여자친구를 사귀려는 목적이 아니라 살인을 해 사망 보험금을 타내기 위한 것이었다.이 보험금으로 A군은 자신이 몰고 다니던 외제 차량의 할부금을 갚으려 했던 것으로 알려졌다.이를 위해 A 군은 5개월여간 B 양과 교제를 하면서 B 양 명의로 보험을 들어놓고 보험금 수령인을 자신으로 지정해뒀다.그렇게 보험 효력이 발생할 때까지 A 군은 거짓 연애를 계속하면서 친구 2명과 치밀하게 범행 계획을 짰다.A군이 커플 이벤트를 가장해 B 양을 으슥한 곳으로 보내면, C군이 미리 기다리고 있다가 살해하고 D(19)군이 자신의 차량으로 도주를 돕는다는 계획이었다.그러나 범행 당시 C 군이 도주하려고 했을 땐 알 수 없는 이유로 D 군의 차량 바퀴에 구멍이 나 운행할 수 없었다.결국 도주 수단을 잃어버리게 된 C군은 다급한 마음에 A군 차량 트렁크에 숨게 된 것이었다.현장에서 A·C군을 체포하고 순천으로 도주한 D 군을 붙잡은 전남 화순경찰서는 10일 살인 미수 혐의로 이들에 대한 구속영장을 신청할 계획이다./연합뉴스