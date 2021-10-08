◈산업통상자원부◎승진<실장급>▷산업혁신성장실장 황수성◎채용<국장급>▷장관정책보좌관 김영근
◈국방부◎승진▷군사시설기획관 천승현
◈법무부▷안규석 서울출입국·외국인청장▷김종민 부산출입국·외국인청장
◈문화체육관광부▷국립국어원장 장소원▷국립중앙박물관 교육문화교류단장 이해돈▷미디어정책국장 황성운
◈행정안전부◎전보<실장급>▷지방재정경제실장 김장회▷안전정책실장 이용철▷지방자치인재개발원장 윤종진▷경기도 행정1부지사 오병권◎승진<국장급>▷정부청사관리본부 청사시설기획관 조성환
◈관세청◎승진·전보<고위공무원 나급>▷조사국장 이근후◎전보<과장급>▷코로나19 미래전략추진단 팀장 이나애▷인사혁신담당관 백형민▷감찰팀장 김희리▷국제협력총괄과장 이철재
◈방위사업청◎승진▷무인사업부장 윤창문
◈원자력안전위원회▷안전정책국장 조정아▷안전소통담당관 이현경
◈국방부◎승진▷군사시설기획관 천승현
◈법무부▷안규석 서울출입국·외국인청장▷김종민 부산출입국·외국인청장
◈문화체육관광부▷국립국어원장 장소원▷국립중앙박물관 교육문화교류단장 이해돈▷미디어정책국장 황성운
◈행정안전부◎전보<실장급>▷지방재정경제실장 김장회▷안전정책실장 이용철▷지방자치인재개발원장 윤종진▷경기도 행정1부지사 오병권◎승진<국장급>▷정부청사관리본부 청사시설기획관 조성환
◈관세청◎승진·전보<고위공무원 나급>▷조사국장 이근후◎전보<과장급>▷코로나19 미래전략추진단 팀장 이나애▷인사혁신담당관 백형민▷감찰팀장 김희리▷국제협력총괄과장 이철재
◈방위사업청◎승진▷무인사업부장 윤창문
◈원자력안전위원회▷안전정책국장 조정아▷안전소통담당관 이현경
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