◈신세계그룹◇신세계◎승진<부사장>▷영업본부장 겸 강남점장 임훈<전무>▷Art&Science점장 김낙현▷라이프스타일담당 조인영<상무>▷재무담당 김대호▷New Retail담당 김정환▷영업전략담당 이성환▷문화담당(전문임원) 권영규▷갤러리담당(전문임원) 황호경<상무보>▷하남점장 황형준▷아라리오점장 김경환▷신세계인터내셔날 재무담당 신상화◇신세계인터내셔날◎승진<상무>▷패션부문 4사업부장 최경원<상무보>▷지원담당 김범수◇신세계디에프◎승진<전무>▷영업본부장 양호진<상무보>▷인사담당 이희재◇신세계센트럴시티◎승진<전무>▷개발본부장 겸 개발담당 이정철<상무>▷디자인담당 이승우◇신세계까사◎승진<상무보>▷지원담당 김찬후▷마케팅담당 김현진◇백화점부문◎승진<상무>▷재무기획팀 담당임원 서정모<상무보>▷코스메틱팀장 서민성◇이마트◎승진<전무>▷판매본부장 최택원<상무>▷그로서리총괄 겸 신선1담당 최진일▷차세대혁신담당 박창현▷개발담당 이두섭<상무보>▷라이프담당 이선근▷판매1담당 이재범▷판매2담당 이호준▷Traders Fresh담당 이형순▷Traders Non-Fresh담당 고진배▷노사담당 송태승◇대외협력본부◎승진<부사장>▷대외협력본부장 정동혁<전무>▷정책지원담당 겸 홍보담당 김민규◇SSG.com◎승진<상무>▷SCM본부장 겸 SCM운영담당 안철민▷Logistics플랫폼담당 이은주<상무보>▷서비스개발담당 신정훈◇신세계푸드◎승진<상무>▷매입물류담당 임형섭<상무보>▷F&B담당 원정훈◇신세계건설◎승진<부사장>▷영업본부장 정두영<전무>▷HSE본부장 민일만<상무보>▷공사담당 이대원◇조선호텔앤리조트◎승진<전무>▷식음/조리담당 조형학<상무>▷개발담당 이용진<상무보>▷기획담당 이수연◇이마트24◎승진<상무>▷운영1담당 김대식▷지원담당 박용일<상무보>▷MD담당 최은용◇신세계프라퍼티◎승진<전무>▷개발본부장 이형천▷지원본부장 전상진◇신세계L&B◎승진<상무>▷영업담당 마기환◇스타벅스커피코리아◎승진<상무보>▷점포개발담당 홍성욱▷운영담당 정윤조◇전략실◎승진<전무>▷재무본부장 우정섭▷지원본부장 김선호
◈금강오길비▷대표이사 사장 이기행
◈셀리드▷사업·마케팅 실장 옥창민▷GMP 생산본부장 김유경
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