◈삼천리▷대표 김재식
◈산은캐피탈▷부사장 전광춘
◈아크로니스▷지사장 고목동
◈신영증권◎보직<담당임원>▷금융소비자보호총괄책임자 윤재섭<지점장>▷대전지점 길진호▷대구지점 김재형◎승진<부장>▷크레딧마켓부 이원술
◈고용노동부▷저출산고령사회위 사무처 김태은
◈한국전자통신연구원◎전보<직할부서장급>▷중소기업사업화본부장 신정혁<본부장급>▷전파·위성연구본부장 박승근<부장급>▷지식재산경영부장 권영식<센터장·실장급>▷기술전략연구센터장 심진보▷지식재산활용실장 최장식▷전파자원연구실장 권혜연
◈중소기업중앙회▷공제사업단장 곽범국
◈중소벤처기업진흥공단▷글로벌본부장 김문환
◈산은캐피탈▷부사장 전광춘
◈아크로니스▷지사장 고목동
◈신영증권◎보직<담당임원>▷금융소비자보호총괄책임자 윤재섭<지점장>▷대전지점 길진호▷대구지점 김재형◎승진<부장>▷크레딧마켓부 이원술
◈고용노동부▷저출산고령사회위 사무처 김태은
◈한국전자통신연구원◎전보<직할부서장급>▷중소기업사업화본부장 신정혁<본부장급>▷전파·위성연구본부장 박승근<부장급>▷지식재산경영부장 권영식<센터장·실장급>▷기술전략연구센터장 심진보▷지식재산활용실장 최장식▷전파자원연구실장 권혜연
◈중소기업중앙회▷공제사업단장 곽범국
◈중소벤처기업진흥공단▷글로벌본부장 김문환
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