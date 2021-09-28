◈과학기술정보통신부▷미래인재정책과장 김유식
◈국가인권위원회▷교육협력심의관 김은미
◈상명대◇통합▷기획부총장 권기환▷총장실장 나정호▷대학혁신위원회 대학혁신추진단장 구자용◇서울캠퍼스▷교학부총장 권찬호▷입학처장 장덕호▷산학연구처장 유훈▷경영경제대학장 김기태▷융합공과대학장 황민철▷대학원장 이성호▷학술정보관장 김영준▷산학연구처 창업지원센터장 이승배◇천안캠퍼스▷교학부총장 김기봉▷교무처장 오세원▷산학연구처장 왕한호▷글로벌인문학부대학장 한만춘▷융합기술대학장 이광옥▷공과대학장 박상순▷학술정보관장 김보경
◈중앙그룹◇중앙일보▷인사팀장 이승수
◈스포츠조선▷글로벌축구콘텐츠팀장 노주환▷건강라이프스타일팀장 신보순▷엔터비즈팀장 이정혁▷디지털콘텐츠2팀장 노재형▷경영기획팀장 김성원
◈국가인권위원회▷교육협력심의관 김은미
◈상명대◇통합▷기획부총장 권기환▷총장실장 나정호▷대학혁신위원회 대학혁신추진단장 구자용◇서울캠퍼스▷교학부총장 권찬호▷입학처장 장덕호▷산학연구처장 유훈▷경영경제대학장 김기태▷융합공과대학장 황민철▷대학원장 이성호▷학술정보관장 김영준▷산학연구처 창업지원센터장 이승배◇천안캠퍼스▷교학부총장 김기봉▷교무처장 오세원▷산학연구처장 왕한호▷글로벌인문학부대학장 한만춘▷융합기술대학장 이광옥▷공과대학장 박상순▷학술정보관장 김보경
◈중앙그룹◇중앙일보▷인사팀장 이승수
◈스포츠조선▷글로벌축구콘텐츠팀장 노주환▷건강라이프스타일팀장 신보순▷엔터비즈팀장 이정혁▷디지털콘텐츠2팀장 노재형▷경영기획팀장 김성원
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