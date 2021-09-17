◈연합인포맥스▷대표이사 사장 최기억▷전무이사 안수훈
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷성과평가정책국장 조선학▷국립전파연구원장 서성일▷우정사업본부 전북지방우정청장 임정규▷과학기술정보통신부 김꽃마음▷우정사업본부 우정사업정보센터장 김경만◎파견<국장급>▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 이석래◎전보<국장급>▷전파정책국장 최우혁◎전보<과장급>▷네트워크정책과장 최성준▷다자협력담당관 엄지현▷디지털방송정책과장 박지현▷정보통신산업정책과장 김민표▷통신경쟁정책과장 김준모▷디지털사회기획과장 김준동▷서울전파관리소 전파이용안전과장 김용미▷중앙전파관리소 전파계획과장 권은정▷중앙전파관리소 전파보호과장 배영식
◈국토교통부◎전보<과장급>▷중앙토지수용위원회 사무국장 김인◎승진<부이사관>▷기획담당관 한성수▷기술정책과장 방현하▷도로투자지원과장 오원만
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷통상법무정책관 윤창현◎전보▷소재부품장비총괄과장 정석진
◈해양수산부◎전보<실·국장급>▷중앙해양안전심판원장 이경규▷정책기획관 홍래형
◈문화재청◎승진<3급>▷기획재정담당관 홍창남▷안전기준과장 이재원▷궁능유적본부 복원정비과장 곽수철<4급>▷법무감사담당관실 이상민▷운영지원과 황상원▷정책총괄과 홍은영▷보존정책과 박판용▷활용정책과 김용복▷기획재정담당관실 김석희▷고도보존육성과 권점수
◈조달청◎전보▷국방조달지원과장 양영호▷정보기술계약과장 김우환▷조달품질원 품질점검과장 이호주
◈한국교통안전공단▷교통안전본부장 김보현
◈한국부동산원▷감사 민지홍
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷성과평가정책국장 조선학▷국립전파연구원장 서성일▷우정사업본부 전북지방우정청장 임정규▷과학기술정보통신부 김꽃마음▷우정사업본부 우정사업정보센터장 김경만◎파견<국장급>▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 이석래◎전보<국장급>▷전파정책국장 최우혁◎전보<과장급>▷네트워크정책과장 최성준▷다자협력담당관 엄지현▷디지털방송정책과장 박지현▷정보통신산업정책과장 김민표▷통신경쟁정책과장 김준모▷디지털사회기획과장 김준동▷서울전파관리소 전파이용안전과장 김용미▷중앙전파관리소 전파계획과장 권은정▷중앙전파관리소 전파보호과장 배영식
◈국토교통부◎전보<과장급>▷중앙토지수용위원회 사무국장 김인◎승진<부이사관>▷기획담당관 한성수▷기술정책과장 방현하▷도로투자지원과장 오원만
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷통상법무정책관 윤창현◎전보▷소재부품장비총괄과장 정석진
◈해양수산부◎전보<실·국장급>▷중앙해양안전심판원장 이경규▷정책기획관 홍래형
◈문화재청◎승진<3급>▷기획재정담당관 홍창남▷안전기준과장 이재원▷궁능유적본부 복원정비과장 곽수철<4급>▷법무감사담당관실 이상민▷운영지원과 황상원▷정책총괄과 홍은영▷보존정책과 박판용▷활용정책과 김용복▷기획재정담당관실 김석희▷고도보존육성과 권점수
◈조달청◎전보▷국방조달지원과장 양영호▷정보기술계약과장 김우환▷조달품질원 품질점검과장 이호주
◈한국교통안전공단▷교통안전본부장 김보현
◈한국부동산원▷감사 민지홍
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