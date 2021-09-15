◈산업통상자원부◎승진<서기관>▷제2차관실 권주현▷통상교섭본부장실 이가영▷감사담당관실 이남용▷기계로봇항공과 황승완▷바이오융합산업과 오수만▷소재부품장비총괄과 민현지▷규제샌드박스팀 박성환▷지역경제총괄과 김덕기▷에너지전환정책과 한종호▷수소경제정책과 송영상▷자원안보정책과 지민정▷자원안보정책과 윤종성▷자원안보정책과 양해구▷원전환경과 류재형▷통상정책총괄과 엄길용▷통상분쟁대응과 조무경▷무역정책과 안진호▷수출입과 정재환▷무역구제정책과 전성규▷기획재정담당관실 천강▷지역경제총괄과 송정훈▷지역경제총괄과 정병찬▷재생에너지정책과 강은구▷해외투자과 조영원▷바이오화학서비스표준과 박해범
◈고용노동부◎전보<국장급>▷서울지방고용노동청장 이헌수▷중부지방고용노동청장 이명로▷광주지방고용노동청장 황종철▷경기지방노동위원회 위원장 임승순
◈환경부◎전보<과장급>▷한강유역환경청 유역관리국장 신동인▷낙동강유역환경청 유역관리국장 남병언▷영산강유역환경청 환경관리국장 염경섭▷낙동강유역환경청 환경감시단장 윤봉희▷국립생물자원관 전략기획과장 이지연▷중앙환경분쟁조정위원회 사무국장 신지형
◈해양수산부◎승진<부이사관>▷해양수산생명자원과장 임영훈▷국제협력총괄과장 유은원▷해운정책과장 허만욱
◈안전성평가연구소▷규제독성연구부장 한강현▷독성기전연구부장 이병석▷융합독성연구부장 정경진▷중개독성연구부장 황경화▷생체유해성연구부장 양영수▷연구전략실장 남주곤▷국가독성정책센터장 강선웅▷전북상생지원센터장 한수철▷인체위해성평가센터장 김성환▷경남바이오헬스연구지원센터장 허정두▷생태위해성평가센터장 김수연▷환경안전성평가센터장 김종환▷환경독성영향연구센터장 박준우▷연구기획팀장 유창원▷연구관리팀장 유병아▷연구성과확산팀장 유희진
◈연합뉴스▷디지털미디어 담당 상무이사 박상현▷비즈·글로벌 담당 상무이사 김현준▷경영기획 담당 상무이사 정천기
◈고용노동부◎전보<국장급>▷서울지방고용노동청장 이헌수▷중부지방고용노동청장 이명로▷광주지방고용노동청장 황종철▷경기지방노동위원회 위원장 임승순
◈환경부◎전보<과장급>▷한강유역환경청 유역관리국장 신동인▷낙동강유역환경청 유역관리국장 남병언▷영산강유역환경청 환경관리국장 염경섭▷낙동강유역환경청 환경감시단장 윤봉희▷국립생물자원관 전략기획과장 이지연▷중앙환경분쟁조정위원회 사무국장 신지형
◈해양수산부◎승진<부이사관>▷해양수산생명자원과장 임영훈▷국제협력총괄과장 유은원▷해운정책과장 허만욱
◈안전성평가연구소▷규제독성연구부장 한강현▷독성기전연구부장 이병석▷융합독성연구부장 정경진▷중개독성연구부장 황경화▷생체유해성연구부장 양영수▷연구전략실장 남주곤▷국가독성정책센터장 강선웅▷전북상생지원센터장 한수철▷인체위해성평가센터장 김성환▷경남바이오헬스연구지원센터장 허정두▷생태위해성평가센터장 김수연▷환경안전성평가센터장 김종환▷환경독성영향연구센터장 박준우▷연구기획팀장 유창원▷연구관리팀장 유병아▷연구성과확산팀장 유희진
◈연합뉴스▷디지털미디어 담당 상무이사 박상현▷비즈·글로벌 담당 상무이사 김현준▷경영기획 담당 상무이사 정천기
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