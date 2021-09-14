◈GC녹십자▷사업개발본부장 김지헌
◈페르노리카 코리아▷대표 프란츠 호튼
◈공정거래위원회▷소비자거래심판담당관 황태호▷혁신행정법무담당관 심재식▷디지털조사분석과장 음잔디
◈우정사업본부◎승진<서기관>▷경영총괄담당관실 황숙연▷국제사업과 유태복▷예금위험관리과 문근석▷보험기획과 유병록▷보험위험관리과 김세웅▷보험사업과 김장옥▷ 감사담당관실 김덕원▷준법감시담당관실 김은아▷서울지방우정청 우정사업국 우편물류과장 진정완▷여의도우체국 우편물류과장 이호종▷경인지방우정청 예금영업과장 최인협▷용인수지우체국 우편물류과장 이희문▷부산지방우정청 우편물류과장 김상훈▷충청지방우정청 우정계획과장 박상숙▷전남지방우정청 우정계획과장 황삼순▷경북지방우정청 우편물류과장 천윤오▷전북지방우정청 우편물류과장 최문순▷강원지방우정청 감사관 최현주◎승진<기술 서기관>▷정보화담당관실 한상훈▷우편정책과 김상진▷물류기획과 이준규▷물류기획과 변혜진
◈포춘코리아▷대표이사 이훈
◈페르노리카 코리아▷대표 프란츠 호튼
◈공정거래위원회▷소비자거래심판담당관 황태호▷혁신행정법무담당관 심재식▷디지털조사분석과장 음잔디
◈우정사업본부◎승진<서기관>▷경영총괄담당관실 황숙연▷국제사업과 유태복▷예금위험관리과 문근석▷보험기획과 유병록▷보험위험관리과 김세웅▷보험사업과 김장옥▷ 감사담당관실 김덕원▷준법감시담당관실 김은아▷서울지방우정청 우정사업국 우편물류과장 진정완▷여의도우체국 우편물류과장 이호종▷경인지방우정청 예금영업과장 최인협▷용인수지우체국 우편물류과장 이희문▷부산지방우정청 우편물류과장 김상훈▷충청지방우정청 우정계획과장 박상숙▷전남지방우정청 우정계획과장 황삼순▷경북지방우정청 우편물류과장 천윤오▷전북지방우정청 우편물류과장 최문순▷강원지방우정청 감사관 최현주◎승진<기술 서기관>▷정보화담당관실 한상훈▷우편정책과 김상진▷물류기획과 이준규▷물류기획과 변혜진
◈포춘코리아▷대표이사 이훈
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