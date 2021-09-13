◈이베스트투자증권▷상무보 배건 복합금융본부장
◈상상인저축은행▷투자금융본부 본부장 손인호▷부동산금융본부 본부장 천현정
◈방위사업청◎전보<과장급>▷방위사업분석과장 최진용▷인증기획과장 송소연▷대화력사업팀장 이명▷지원체계관리팀장 임재웅
◈한국산업기술시험원(KTL)▷바이오의료헬스본부장 김진수
◈한국전기연구원▷전기의료기기연구단장 김석주▷기획조정본부장 진병문▷경영지원본부장 조현길
◈한국광해광업공단◎<본부장급>▷지역·산업본부장 조용희◎<처·실장급>▷비서실장 김경호▷비상안전실장 오홍국▷소통협력실장 박용기▷국제협력실장 최승진▷감사실장 박용하▷법무실장 정수영▷기획조정처장 현정석▷경영지원처장 이진수▷재무회계처장 안종령▷인사노무처장 정장우▷광해기획처장 김태혁▷강원사업처장 오세강▷중·남부사업처장 안종만▷안전사업처장 박명재▷개발지원처장 김남인▷국내탐사처장 김량희▷해외지원처장 서창원▷비축사업처장 박광복▷전문인력양성실장 강희종▷지역진흥처장 고도인▷석연탄산업지원실장 노순규▷기업금융지원처장 박상준▷핵심광물대응실장 서경환▷기술연구원장 백승한▷기술개발처장 최욱진▷분석평가실장 김정필▷해외사업관리단장 권순진▷자산합리화처장 류나영▷사업관리실장 심권용▷볼레오사업실장 황주기▷암바토비사업실장 김명철▷강원지사장 박성빈▷충청지사장 권창호▷영남지사장 남광수▷경인지사장 이상환▷호남지사장 최재익▷광산안전센터소장 박석조▷국가광물정보센터소장 윤용진▷마이닝센터소장 김영호▷중국사무소장 구청모▷캐나다사무소장 박용준▷칠레사무소장 이희숙▷준법감시인 이승형
◈한겨레▷오피니언부장 최성진▷콘텐츠기획부 엔터팀장 남지은▷종합편집부 편집3팀장 이재만▷사진부 디지털사진팀장 이정아▷사회부 이슈팀장 이승준▷정치부 통일외교팀장 권혁철▷전국부 전국팀장 하어영▷토요판부 토요판팀장 신소윤▷한겨레21부 취재1팀장 엄지원
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