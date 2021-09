화학네트워크포럼과 엑스텍코리아는 지난 11~12일 석유화학업계 재직자들을 대상으로 ‘IECEx CoPC 국제 방폭 자격증 과정’을 열었다. 화학네트워크포럼 제공

울산화학네트워크포럼은 내년도 중대재해처벌법 시행을 앞두고 국제방폭 전문가 양성에 본격 나섰다.화학네트워크포럼은 지난 11~12일 엑스텍코리아와 함께 울산테크노파크에서 석유화학업계 재직자들을 대상으로 울산지역 전문인력의 경쟁력 강화를 위해 ‘IECEx CoPC 국제 방폭 자격증 과정’을 열었다.가연성 가스, 인화성 액체 등 화재나 폭발 가능성이 높은 위험물질을 다량 취급하는 석유화학공장의 경우 해당 구역별 적절한 전기기계기구의 선정과 취급은 화재, 폭발 및 기타 재해 예방에 있어 필수적이다.IECEx에서 발급하는 방폭 전문인력 인증 자격증인 IECEx CoPC(Certificate of Personal Competency)는 방폭 구조와 장비 및 전기 설비와 관련한 높은 수준의 전문적인 지식과 기술을 요구한다.이는 IEC 기준에 대한 정확한 인지와 실제 현장에서의 방폭기술 적용 방법에 대하여 충분한 숙달 과정을 거쳤음을 나타낼 뿐만 아니라 방폭과 관련해 업데이트되고 있는 최신 기술 또한 지속적인 학습을 할 수 있는 역량을 가지고 있음을 인증하는 것이다.IECEx CoPC 교육 프로그램을 통해 석유화학공장에서 실무를 담당하고 있는 관리감독자 및 근로자에게 안전에 대한 경각심을 고취시키고 재해 예방을 위한 실무내용을 교육하는 뜻깊은 자리가 되었다.우수한 강사진 및 최신 교육시설 인프라를 바탕으로 실무자격증 취득 교육 지원을 통해 직업전환의 기회 도모 및 직무능력 향상에 기여하므로 수강생들은 실제로 4.7점(5점 만점)이라는 높은 만족도를 보였다.이날 김용복 고려아연 상무를 비롯하여 권성헌 제일화성 부사장, 이강우 선진환경 대표, 유재언・이재엽 SK에너지 PM, 최준환 듀폰산업안전연구원 대표, 김일환 울산TP 정밀화학소재기술지원단 단장 등 21명이 자격증을 취득했다.박종훈 화학네트워크포럼 대표는 “방폭에 대한 이해도를 높이기 위한 방폭 기본개념 및 방폭 전문가 자격에 관한 전반적인 정보 제공을 위해 폭발 이론 및 방폭 원리 그리고 국내외 방폭 표준 및 동향 분석과 국제 방폭 개인자격인 IECEx CoPC 과정 교육을 이제는 다른 지역에 가지 않고도 울산대학교 산업대학원을 통해 직접 교육할 수 있게 되었다”고 말했다.엑스텍코리아는 한국가스안전공사 가스안전교육원과 방폭자격 교육 전문기술인 양성을 위한 업무 협약기관이다. 숙련된 기술과 경험을 바탕으로 육상ᆞ해양플랜트 엔지니어링, 방폭 공사, 방폭 장비 인증 및 컨설팅 등을 제공하는 방폭산업 토탈 솔루션 전문기업이다.국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission)에서 인증받은 공인 교육훈련 지정기관으로 IECEx CoPC Unit Ex 001부터 Ex 010까지 전 과정에 걸쳐 교육 및 시험을 진행하고 있다.울산=하인식 기자 hais@hankyung.com