29일 비대면 방식으로 개최

산업통상자원부가 주최하고 한국여성공학기술인협회가 주관하는 ‘2021 이공계 여성 채용박람회’가 오는 29일 비대면 형식으로 열립니다. 이번 행사는 이공계 분야 경력단절 및 신진 이공계 전공자의 취업과 창업에 도움을 주기 위해 기획됐습니다.



대기업은 물론 중소·중견기업과 공공기관이 참여해 채용 정보를 공유하며, 구직자를 대상으로 온라인 직무 멘토링과 창업 컨설팅을 합니다. 전문가들의 취·창업 관련 강연도 들을 수 있습니다. 기업과 구직자는 채용박람회 홈페이지(www.잡링크.kr)에서 미리 참가 신청을 할 수 있습니다.



●일시: 2021년 9월 29일(수) 오전 10시~오후 5시



●프로그램(강사): △과학기술 혁신의 흐름 속에서 갖춰야 할 우리의 DNA(오순영 한컴인텔리전스 CTO), △Women in Technology: Challenges and Opportunities(박명순 SK텔레콤 Infra Value 혁신그룹장) △세상을 바꾸는 여성 엔지니어 토크콘서트(전현주 LG전자 UX연구소 선임연구원, 김혜림 한국생산기술연구원 융합기술연구소 연구원, 문별 DL이앤씨 토목사업본부 토목견적팀 사원) △대기업 인사담당자의 취업전략 팁 △이력서와 면접에 대한 오해와 진실(유재경 나비앤파트너스 대표파트너) △스타트업의 생존 전략과 리스크 관리(임성준 악어디지털 사업총괄 이사)



●문의: 2021 이공계 여성 채용박람회 운영사무국 (02)907-4862



주최: 산업통상자원부

주관: 한국여성공학기술인협회