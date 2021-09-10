◈국무조정실·국무총리비서실◎승진▷조세심판원 상임심판관 김영빈
◈국토교통부◎승진<국장급>▷도시재생사업기획단장 김규철▷대전지방국토관리청장 박건수◎전보<국장급>▷혁신도시발전추진단 부단장 최임락<과장급>▷복합도시정책과장 최신형▷교통정책총괄과장 김정희▷항공정책과장 박지홍◎승진<부이사관>▷주택정책과장 장우철▷건설정책과장 김근오▷혁신도시정책총괄과장 박명주▷대도시권광역교통위원회 광역시설운영과장 박병석
◈외교부<국장>▷북핵외교기획단장 이태우<심의관급>▷기획재정담당관 이동기
◈해양수산부◎전보<과장급>▷스마트해상물류추진단장 윤상훈▷항로표지과장 정준호
◈방위사업청◎승진<고위공무원>▷화력사업부장 박정은◎전보<과장급>▷공직감사담당관 김세환▷사업감사담당관 이종훈▷조직인사담당관 조우현
◈국가수리과학연구소▷산업수학연구본부장 하태영▷공공기반연구본부장 황동욱▷기획부장 송민수▷행정부장 김대영▷의료수학연구센터장 안치영▷부산의료수학센터장 윤강준
◈국토교통부◎승진<국장급>▷도시재생사업기획단장 김규철▷대전지방국토관리청장 박건수◎전보<국장급>▷혁신도시발전추진단 부단장 최임락<과장급>▷복합도시정책과장 최신형▷교통정책총괄과장 김정희▷항공정책과장 박지홍◎승진<부이사관>▷주택정책과장 장우철▷건설정책과장 김근오▷혁신도시정책총괄과장 박명주▷대도시권광역교통위원회 광역시설운영과장 박병석
◈외교부<국장>▷북핵외교기획단장 이태우<심의관급>▷기획재정담당관 이동기
◈해양수산부◎전보<과장급>▷스마트해상물류추진단장 윤상훈▷항로표지과장 정준호
◈방위사업청◎승진<고위공무원>▷화력사업부장 박정은◎전보<과장급>▷공직감사담당관 김세환▷사업감사담당관 이종훈▷조직인사담당관 조우현
◈국가수리과학연구소▷산업수학연구본부장 하태영▷공공기반연구본부장 황동욱▷기획부장 송민수▷행정부장 김대영▷의료수학연구센터장 안치영▷부산의료수학센터장 윤강준
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