디즈니플러스 11월 12일 출시…구독료는 월 9천900원

월트디즈니 컴퍼니의 온라인 동영상 서비스(OTT) 디즈니플러스(디즈니+)의 한국 출시일이 확정됐다.월트디즈니 컴퍼니 코리아 측은 8일 "디즈니+가 11월 12일 한국에서 공식 서비스를 시작한다"고 밝혔다.디즈니+의 한국 구독료는 매달 9천900원 또는 연간 9만9천원으로 결정됐다.디즈니+에서는 디즈니'(Disney), '마블'(Marvel), '픽사'(Pixar), '스타워즈'(Star Wars), '내셔널지오그래픽'(National Geographic)과 지역별 오리지널 콘텐츠가 포함된 '스타'(Star) 등 디즈니의 핵심 브랜드의 영화·TV 프로그램 콘텐츠를 만나볼 수 있다.ABC와 20세기 텔레비전, 20세기 스튜디오, 서치라이트 픽처스 등이 제작한 영화·TV 프로그램을 비롯해 디즈니+에서만 제공되는 오리지널 시리즈와 국내에서 제작되는 한국 콘텐츠도 제공된다.이외에도 마블 스튜디오의 완다비전(WandaVision), 로키(Loki), 팔콘과 윈터솔져(The Falcon and The Winter Solider), 스타워즈 시리즈 만달로리안(The Mandalorian), 디즈니-픽사 루카(Luca), 내셔널지오그래픽 고래의 비밀(Secrets of the Whales), 하이스쿨 뮤지컬(High School Musical) 등 오리지널 콘텐츠도 공개될 예정이다.제이 트리니다드 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 DTC(Direct-to-Consumer) 사업 총괄은 "최근 아시아태평양 지역 내 성공적인 론칭을 이어가고 있는 디즈니+를 한국에서도 선보일 수 있어 매우 기쁘다.한국을 포함한 아시아 지역이 콘텐츠와 미디어 중심지로 부상하고 있는 만큼, 디즈니만의 독보적인 스토리텔링과 혁신적인 콘텐츠로 지속적으로 시장 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.오상호 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표도 "디즈니+는 세계적인 크리에이터들이 선사하는 매력적인 스토리와 탄탄한 브랜드 및 프랜차이즈 포트폴리오를 바탕으로 모든 연령대의 이용자들에게 최고의 엔터테인먼트 경험을 제공할 것"이라고 포부를 밝혔다./연합뉴스