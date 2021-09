동서대 학생들, 부산관광 트래블톤 경진대회 2년 연속 대상

동서대 관광경영전공 학생들 2년 연속 ‘대상’ 수상동서대학교(총장 장제국)는 관광학부 관광경영 전공 학생들로 구성된 피트 인 트래벌(Fit in travel)팀(전민욱,임민식,이민우,김민수,정아연,김규영 씨)이 부산관광공사에서 주최한 2021 부산 관광 트래블톤 경진대회에서 대상(상금 100만원)을 수상했다고 7일 밝혔다.부산 관광 트래블톤 경진대회는 올해 3회째 개최되는 행사다. 부산대, 부경대, 동아대 등 부산의 7개 대학의 7개 팀이 참여했다. 열띤 경쟁을 펼친 결과 Fit in travel팀이 대상에 선정돼 지난해에 이어 2년 연속 대상으로 수상하는 쾌거를 이뤘다.대상을 받은 Fit in travel팀의 “AI 기반 고객 맞춤 의류 대여 서비스”는 부산관광이 약점인 겨울철 비수기 극복을 위한 배경에서 출발했다. 오히려 겨울철에 많이 찾아오는 동남아시아 관광객을 유치하기 위한 전략의 일환으로 구상됐다. 무거운 겨울철 의류의 부피를 줄이고 패션의 가치를 제고하고자 정보통신기술(ICT)을 활용해 비즈니스 모델을 새롭게 기획했다. 사업타당성 분석에서 다양한 시뮬레이션을 한 부분이 심사위원들로부터 호평을 받았다.전민욱 씨는 “처음에 사업 컨셉트를 잡는데 많은 시간을 소비했고, 코로나 4단계까지 겹치면서 어려움이 많았지만, 희망을 잃지 않고 진행한 노력들이 성과로 나타나 기쁘다”며 “선배들의 대상 수상을 이어받아 동서대의 새로운 전통을 만들어 더욱 흐뭇하다”고 전했다.트래블톤 경진대회를 지도한 관광경영 전공의 권장욱 교수는 “그동안 4차산업혁명(디지털 트랜스포메이션)에 조기 대응하기 위해, 교과목을 개편해 스마트관광, 여행 플랫폼 등에 적극 대응하는 역량을 배양해 온 결과가 조금씩 나타나고 있다”며 “관광벤처기업과의 연계를 통해 공동교과목 운영, 인턴실습, 취업과 연결시켜 나가겠다”고 밝혔다.부산=김태현 기자