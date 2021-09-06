◈DB김준기문화재단▷사장 김동성
◈IBK연금보험▷전무 조해성(개인연금본부장)
◈인천국제공항공사◎승진▷상임이사 이희정(미래사업본부장)▷운영본부장 전형욱▷건설사업단장 주견◎보직▷감사실장 김한선
◈기획재정부▷청년경제정책과장 정여진
◈교육부▷청년교육일자리정책팀장 김정원
◈문화체육관광부▷대한민국예술원 사무국장 박용철▷체육국 체육협력관 강대금
◈중소벤처기업부▷청년정책과장 김민지
◈관세청◎전보<과장급>▷보세산업지원과장 이광우▷인천세관 공항통관감시국장 심재현▷부산세관 통관국장 김재식▷목포세관장 성용욱
◈금융위원회▷청년정책과장 최치연
◈한국예탁결제원◎보임<부장>▷정보보호부장 최항진◎전보<부장>▷IT서비스1부장 이청우▷IT인프라운영부장 김상곤▷혁신기업지원부장 김정민▷증권담보부장 김재웅▷자산운용지원부장 정운근
◈UPI뉴스▷부사장 겸 대기자 김 당▷편집인 겸 편집국장 류순열
◈IBK연금보험▷전무 조해성(개인연금본부장)
◈인천국제공항공사◎승진▷상임이사 이희정(미래사업본부장)▷운영본부장 전형욱▷건설사업단장 주견◎보직▷감사실장 김한선
◈기획재정부▷청년경제정책과장 정여진
◈교육부▷청년교육일자리정책팀장 김정원
◈문화체육관광부▷대한민국예술원 사무국장 박용철▷체육국 체육협력관 강대금
◈중소벤처기업부▷청년정책과장 김민지
◈관세청◎전보<과장급>▷보세산업지원과장 이광우▷인천세관 공항통관감시국장 심재현▷부산세관 통관국장 김재식▷목포세관장 성용욱
◈금융위원회▷청년정책과장 최치연
◈한국예탁결제원◎보임<부장>▷정보보호부장 최항진◎전보<부장>▷IT서비스1부장 이청우▷IT인프라운영부장 김상곤▷혁신기업지원부장 김정민▷증권담보부장 김재웅▷자산운용지원부장 정운근
◈UPI뉴스▷부사장 겸 대기자 김 당▷편집인 겸 편집국장 류순열
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