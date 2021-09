인천공항경제권 마케팅 홍보영상 이미지. 인천공항공사

인천국제공항공사는 인천공항경제권 마케팅 홍보영상 'The Future of Incheon Airport : Economic Zone Project'가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 2021 레드닷 디자인 어워드에서 '브랜드&커뮤니케이션 부문' 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 레드닷 어워드는 1955년부터 매년 각 분야별 우수 디자인을 선정해 시상하고 있다. 세계 최대 규모의 디자인 공모전이다. 독일의 IF, 미국의 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 인정받고 있다.홍보영상은 인천공항의 안내로봇 에어스타가 물류, 관광, 항공정비 및 첨단산업 등으로 구성된 인천공항경제권의 미래를 돌아보는 내용이다. 인천공항경제권의 미래모습을 통해 효과적으로 선보이고 있다.인천공항경제권은 인천공항을 기반으로 물류, 관광, 항공정비(MRO), 첨단산업 등 연관 산업이 집적·융합된 하나의 경제권을 뜻한다. 공사는 공항경제권을 조성해 인천공항을 글로벌 경제활동의 중심지로 만들기 위해 글로벌 기업 유치와 개발에 박차를 가하고 있다.공사는 올해 5월 이스라엘 IAI의 화물기 개조사업을 유치하고, 7월에는 세계 최대 화물항공사인 미국 아틀라스항공의 전용 정비시설을 유치했다. 항공정비 업계에선 글로벌 경쟁력을 갖춘 인천공항 MRO 단지 조성과 국내 항공MRO 산업의 경쟁력 강화에 앞장서고 있다는 평가를 받고 있다.이희정 인천국제공항공사 미래사업본부장은 “인천공항경제권 마케팅 홍보영상이 세계적 권위의 레드닷 디자인 어워드에서 수상하게 돼 포스트 코로나 시대에 대비한 인천공항의 미래 경쟁력을 확보하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.인천=강준완 기자