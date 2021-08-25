◈KOTRA<상임이사>▷부사장 겸 경영지원본부장 손수득▷경제통상협력본부장 김태호▷중소중견기업본부장 김윤태
◈법무부◎고위급 전보▷서울소년분류심사원장 최우철▷부산보호관찰심사위원회 상임위원 고영종◎승진<3급>▷법무부 범죄예방기획과장 윤태영▷법무부 소년보호과장 이영호◎전보<3급>▷대구보호관찰소장 안병경◎승진<4급>▷법무부 보호관찰과 김충섭▷부산소년원 교무과장 문주남▷전주소년원 교무과장 조태진▷광주보호관찰소 관찰과장 최걸◎전보<4급>▷법무부 범죄예방기획과 오상섭▷법무부 보호관찰과장 이정민▷법무부 전자감독과장 심선옥▷부산소년원장 전상호▷광주소년원장 윤일중▷전주소년원장 장재원▷대전소년원장 염정훈▷청주소년원장 유상운▷안양소년원장 김태섭▷서울소년분류심사원 교무과장 이헌구▷서울소년분류심사원 분류심사과장 권을식▷치료감호소 감호과장 민명식▷수원보호관찰소장 김행석▷광주보호관찰소 순천지소장 유주숙▷위치추적중앙관제센터장 문희갑
◈통계청<부이사관>▷통계청 대변인실 정동욱
◈병무청◎승진<서기관>▷기획조정관실 윤상만
◈MBC▷보도본부장 박준우
◈폴리뉴스▷편집국장 최환금
◈법무부◎고위급 전보▷서울소년분류심사원장 최우철▷부산보호관찰심사위원회 상임위원 고영종◎승진<3급>▷법무부 범죄예방기획과장 윤태영▷법무부 소년보호과장 이영호◎전보<3급>▷대구보호관찰소장 안병경◎승진<4급>▷법무부 보호관찰과 김충섭▷부산소년원 교무과장 문주남▷전주소년원 교무과장 조태진▷광주보호관찰소 관찰과장 최걸◎전보<4급>▷법무부 범죄예방기획과 오상섭▷법무부 보호관찰과장 이정민▷법무부 전자감독과장 심선옥▷부산소년원장 전상호▷광주소년원장 윤일중▷전주소년원장 장재원▷대전소년원장 염정훈▷청주소년원장 유상운▷안양소년원장 김태섭▷서울소년분류심사원 교무과장 이헌구▷서울소년분류심사원 분류심사과장 권을식▷치료감호소 감호과장 민명식▷수원보호관찰소장 김행석▷광주보호관찰소 순천지소장 유주숙▷위치추적중앙관제센터장 문희갑
◈통계청<부이사관>▷통계청 대변인실 정동욱
◈병무청◎승진<서기관>▷기획조정관실 윤상만
◈MBC▷보도본부장 박준우
◈폴리뉴스▷편집국장 최환금
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