◈한국건강증진개발원▷원장 조현장
◈헌법재판소◎승진<과장>▷평가감사과장 정미영
◈고용노동부◎전보<과장급>▷안전보건감독기획과장 양현수
◈해양수산부◎임명<과장급>▷국립수산물품질관리원 품질관리과장 강거영
◈특허청◎전보<과장급>▷산업디자인심사팀장 윤내한▷자동차심사과장 이진욱▷특허심판원 심판장 제승호
◈한국농수산식품유통공사◎승진<1급>▷비서실장 전기찬▷인재육성처장 장인식▷중국지역본부장 겸 베이징지사장 정연수<2급>▷성과관리부장 최일근▷사회가치창출부장 윤정자▷식량지원부장 정유선▷수출기반부장 권현주▷감사부장 남택홍▷온라인경매부장 허현행▷광주전남지역본부 수출유통부장 한승희◎전보<상위직위>▷재무관리처장 공호민▷농수산사업처장 노태학▷식품진흥처장 윤미정▷정책금융부장 김의정▷회계관리부장 정홍미▷보관관리부장 조원식▷두류부장 채종혁▷글로벌거점지원부장 김현호▷신시장개척부장 김민호<관리자>▷수급관리처장 김권형▷농식품유통교육원장 백태근▷화훼사업센터장 이은석▷서울경기지역본부장 이문주▷대전세종충남지역본부장 배민식▷광주전남지역본부장 최주환▷대구경북지역본부장 김달룡▷부산울산지역본부장 고동호▷정보보안부장 고광삼▷채소사업부장 상병하▷수출정보분석부장 이승훈▷신유통채널사업부장 송미정▷시장지원부장 서병교▷사업지원부장 김상백▷사업기획부장 김봉섭▷센터운영부장 김준록▷청렴감사부장 강형모▷서울경기지역본부 수출유통부장 김기헌▷부산울산지역본부 관리비축부장 윤도언▷충북지역본부장 김용광▷경남지역본부장 김기붕
◈BBS 불교방송▷라디오제작국 라디오제작부장 황재훈▷〃 아나운서부장 이선희▷보도국 문화부장 겸 보도제작부장 이현구
◈한국조세재정연구원<실장급>▷연구기획실장 정재호▷조세정책연구실장 홍범교▷감사실장 신영철<센터장·팀장급>▷조세재정전망센터장 김빛마로▷공공기관연구센터 정책연구1팀장 한동숙▷〃 정책연구2팀장 임홍래▷세정연구센터 조세·개발협력팀장 김선재▷국가회계재정통계센터 결산교육팀장 윤성호▷정부투자분석센터 인프라사업조사팀장 이남주▷연구기획실 연구사업팀장 유재민▷경영지원실 총무팀장 박현옥▷경영지원실 재무회계팀장 최영란▷경영지원실 전산·학술정보팀장 김성동
◈헌법재판소◎승진<과장>▷평가감사과장 정미영
◈고용노동부◎전보<과장급>▷안전보건감독기획과장 양현수
◈해양수산부◎임명<과장급>▷국립수산물품질관리원 품질관리과장 강거영
◈특허청◎전보<과장급>▷산업디자인심사팀장 윤내한▷자동차심사과장 이진욱▷특허심판원 심판장 제승호
◈한국농수산식품유통공사◎승진<1급>▷비서실장 전기찬▷인재육성처장 장인식▷중국지역본부장 겸 베이징지사장 정연수<2급>▷성과관리부장 최일근▷사회가치창출부장 윤정자▷식량지원부장 정유선▷수출기반부장 권현주▷감사부장 남택홍▷온라인경매부장 허현행▷광주전남지역본부 수출유통부장 한승희◎전보<상위직위>▷재무관리처장 공호민▷농수산사업처장 노태학▷식품진흥처장 윤미정▷정책금융부장 김의정▷회계관리부장 정홍미▷보관관리부장 조원식▷두류부장 채종혁▷글로벌거점지원부장 김현호▷신시장개척부장 김민호<관리자>▷수급관리처장 김권형▷농식품유통교육원장 백태근▷화훼사업센터장 이은석▷서울경기지역본부장 이문주▷대전세종충남지역본부장 배민식▷광주전남지역본부장 최주환▷대구경북지역본부장 김달룡▷부산울산지역본부장 고동호▷정보보안부장 고광삼▷채소사업부장 상병하▷수출정보분석부장 이승훈▷신유통채널사업부장 송미정▷시장지원부장 서병교▷사업지원부장 김상백▷사업기획부장 김봉섭▷센터운영부장 김준록▷청렴감사부장 강형모▷서울경기지역본부 수출유통부장 김기헌▷부산울산지역본부 관리비축부장 윤도언▷충북지역본부장 김용광▷경남지역본부장 김기붕
◈BBS 불교방송▷라디오제작국 라디오제작부장 황재훈▷〃 아나운서부장 이선희▷보도국 문화부장 겸 보도제작부장 이현구
◈한국조세재정연구원<실장급>▷연구기획실장 정재호▷조세정책연구실장 홍범교▷감사실장 신영철<센터장·팀장급>▷조세재정전망센터장 김빛마로▷공공기관연구센터 정책연구1팀장 한동숙▷〃 정책연구2팀장 임홍래▷세정연구센터 조세·개발협력팀장 김선재▷국가회계재정통계센터 결산교육팀장 윤성호▷정부투자분석센터 인프라사업조사팀장 이남주▷연구기획실 연구사업팀장 유재민▷경영지원실 총무팀장 박현옥▷경영지원실 재무회계팀장 최영란▷경영지원실 전산·학술정보팀장 김성동
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지