사이버보안 역량 강화를 위한 '2021 사이버보안 콘퍼런스'가 다음 달 1일부터 3일까지 온라인으로 열린다.'2021 K-ICT WEEK in BUSAN'과 함께 열리는 이번 행사는 부산시 한국주택금융공사, 국가정보원 지부가 공동 주최하고 한국정보보호학회, 영남권 정보보호영재교육원이 공동 주관한다.'최신 IT 환경변화에 따른 보안 강화 기술' 및 '부산시 도시 비전과 차세대 보안'을 주제로 한국정보보호학회 영남지부 학술논문도 발표한다.1일 차에는 개막식, 부산시 도시 비전 구현을 위한 차세대 보안기술, 인공지능·빅데이터 등 최신 IT 환경 변화에 따른 보안 강화 기술을 주제로 8개 강연을 진행한다.2일 차에는 지자체 및 공공기관 사이버보안 역량 강화 특강, 한국정보보호학회 영남지부 학술논문 발표회가 진행된다.부대행사로 한국남부발전 주관 '웹서비스 정보보안경진대회' 시상식, 부·울·경 사이버보안 연합동아리 포럼도 열린다./연합뉴스