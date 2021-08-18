◈국방부<과장급>▷조직관리담당관 최민영▷사이버정책담당관 김신애
◈농림축산식품부◎전입<국장급>▷식품산업정책관 정현출◎전출(국장급 주재관 발령)▷외교부(주제네바유엔사무처 및 국제기구 대표부) 정일정
◈통계청<과장급>▷경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 유상길
◈병무청◎전보<과장급>▷기획조정관실 혁신행정담당관 최정효◎승진<과장급>▷병역자원국 정보관리과장 박신호
◈국민권익위원회◎승진<서기관>▷홍보담당관실 김미숙▷기획재정담당관실 류종하 황민아▷청렴정책총괄과 민경선▷심사기획과 천찬기▷국방보훈민원과 박재천▷행정심판총괄과 오애숙▷제도개선총괄과 김영준▷특별민원심사과 홍진명◎전보<과장급>▷사회제도개선과장 안정륜
◈한국과학기술정보연구원(KISTI)▷연구데이터공유센터장 서동민▷융합서비스센터장 이석형▷NTIS센터장 신동구▷국가슈퍼컴퓨팅본부장 이식▷초고성능컴퓨팅정책센터장 함재균▷슈퍼컴퓨팅인프라센터장 홍태영▷대용량데이터허브센터장 윤희준▷슈퍼컴퓨팅응용센터장 정민중▷지능형시뮬레이션센터장 김명일▷HPC융합플랫폼연구단장 이종숙▷슈퍼컴퓨팅기술개발센터장 오광진▷데이터분석본부장 김은선▷대구경북지원장 이동원▷부산울산경남지원장 서성호▷수도권지원장 이준우▷충청지원장 이윤석▷호남지원장 박형욱▷기술사업화연구센터장 최윤정
◈한국전기연구원▷연구부원장 김남균▷시험부원장 김민규▷기획조정부장 진병문
◈농림축산식품부◎전입<국장급>▷식품산업정책관 정현출◎전출(국장급 주재관 발령)▷외교부(주제네바유엔사무처 및 국제기구 대표부) 정일정
◈통계청<과장급>▷경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 유상길
◈병무청◎전보<과장급>▷기획조정관실 혁신행정담당관 최정효◎승진<과장급>▷병역자원국 정보관리과장 박신호
◈국민권익위원회◎승진<서기관>▷홍보담당관실 김미숙▷기획재정담당관실 류종하 황민아▷청렴정책총괄과 민경선▷심사기획과 천찬기▷국방보훈민원과 박재천▷행정심판총괄과 오애숙▷제도개선총괄과 김영준▷특별민원심사과 홍진명◎전보<과장급>▷사회제도개선과장 안정륜
◈한국과학기술정보연구원(KISTI)▷연구데이터공유센터장 서동민▷융합서비스센터장 이석형▷NTIS센터장 신동구▷국가슈퍼컴퓨팅본부장 이식▷초고성능컴퓨팅정책센터장 함재균▷슈퍼컴퓨팅인프라센터장 홍태영▷대용량데이터허브센터장 윤희준▷슈퍼컴퓨팅응용센터장 정민중▷지능형시뮬레이션센터장 김명일▷HPC융합플랫폼연구단장 이종숙▷슈퍼컴퓨팅기술개발센터장 오광진▷데이터분석본부장 김은선▷대구경북지원장 이동원▷부산울산경남지원장 서성호▷수도권지원장 이준우▷충청지원장 이윤석▷호남지원장 박형욱▷기술사업화연구센터장 최윤정
◈한국전기연구원▷연구부원장 김남균▷시험부원장 김민규▷기획조정부장 진병문
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지