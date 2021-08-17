◈신라젠▷대표이사 김상원
◈고바이오랩▷연구소장(CTO) 강윤경
◈관세청◎승진<고위공무원 가급>▷인천세관장 최능하◎전보<고위공무원 나급>▷관세청 통관국장 서재용▷인천세관 항만통관감시국장 주시경▷서울세관장 성태곤▷대구세관장 김용식▷광주세관장 정승환
◈한국과학기술정보연구원(KISTI)▷부원장 조민수▷국가과학기술데이터본부장 최광남▷디지털큐레이션센터장 이혜진▷오픈액세스센터장 김혜선▷KESLI사무국장 김환민
◈서울대▷농업생명과학대학 교무부학장 안동환▷관악학생생활관장 송재준
◈고바이오랩▷연구소장(CTO) 강윤경
◈관세청◎승진<고위공무원 가급>▷인천세관장 최능하◎전보<고위공무원 나급>▷관세청 통관국장 서재용▷인천세관 항만통관감시국장 주시경▷서울세관장 성태곤▷대구세관장 김용식▷광주세관장 정승환
◈한국과학기술정보연구원(KISTI)▷부원장 조민수▷국가과학기술데이터본부장 최광남▷디지털큐레이션센터장 이혜진▷오픈액세스센터장 김혜선▷KESLI사무국장 김환민
◈서울대▷농업생명과학대학 교무부학장 안동환▷관악학생생활관장 송재준
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